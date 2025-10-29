En 'El Hormiguero'
Leo Harlem se pronuncia sobre los rumores de jubilación y aclara su futuro profesional
El humorista respondió a Pablo Motos de manera directa y asegura que el próximo año descansará mucho.
Leo Harlem visitó anoche 'El Hormiguero' después de la celebración que el programa había vivido un día antes por sus 3.000 programas, con Laura Pausini de invitada. El humorista hizo gala de su sentido del humor y además respondió a los rumores sobre su jubilación.
"Me han dicho una cosa, que no sé si creérmela, que es que te jubilas", decía de manera directa el presentador. "Voy a dedicarme a un solo proyecto el año que viene", respondió Harlem, que grabará los nuevos episodios de 'Leo Talks', su formato para Movistar Plus+.
"Voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad, porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. A partir del uno de enero, se marca un antes y un después", añadió el humorista, que no dejará de seguir "haciendo cosas benéficas con las que colaboro".
"Las Samsonite las voy a dejar un poquito que descansen, porque tienen las ruedas como canicas, muy desgastadas, me cansé de facturar.Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y voy a aprovechar para hacer otras cositas, como tocar la guitarra eléctrica, pintar… No me voy a aburrir", añadió el monologuista.
Por último, Harlem quiso agradecer al público por el apoyo recibido durante estos años de carrera y tuvo elogios para Santiago Segura, con quien ha trabajado en varios proyectos: "Ha sido un auténtico placer trabajar con él, he disfrutado muchísimo haciendo las pelis de Padre no hay más que uno. Son películas de cine familiar que han logrado acercar a los niños de nuevo al cine, a la pantalla grande".
