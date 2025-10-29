laSexta dobla su dato con el 'Equipo de investigación' sobre la DANA mientras 'Supervivientes All Stars' arrasa con su semifinal

La noche del martes llegó con la semifinal de ‘Supervivientes All Stars’, que se impuso con claridad al registrar un 17,6% de cuota de pantalla, creciendo casi un punto en siete días. El reality de Telecinco consolida así su liderazgo con una gala que volvió a situarse muy por encima de la competencia en su recta final.

La sorpresa llegó desde laSexta. El especial de ‘Equipo de investigación’ dedicado a la DANA firmó un 7,5%, prácticamente el doble del dato habitual de la cadena en esa franja, lo que supone una mejora de más de cuatro puntos respecto al programa que ocupó ese espacio la semana anterior. Su buena acogida provocó, además, un ligero retroceso de ‘Código 10’ en Cuatro, que bajó a un 5,9%.

En el caso de La 1, ‘Late Xou con Marc Giró’ no consiguió mantener el tirón de sus anteriores entregas y cayó hasta un 9,6%, perdiendo casi tres puntos en una semana. La segunda posición del prime time fue para ‘Renacer’, que subió a un 11,3% en Antena 3, consolidándose como una de las ficciones más estables del canal.

El access prime time también vivió una intensa batalla: ‘El hormiguero’ lideró con un sólido 16,8%, mientras ‘La revuelta’ mejoró a un 12,1% en La 1. Por su parte, el previo de ‘Supervivientes All Stars’ registró un 10%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.471.000 (12,1%)

Late Xou: 728.000 (9,6%)

Antena 3

El hormiguero: 2.058.000 (16,8%)

Renacer: 799.000 (11,3%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Semifinal express: 1.198.000 (10%)

Supervivientes All Stars: Semifinal: 1.030.000 (17,6%)

laSexta

laSexta clave: 588.000 (4,9%)

El intermedio: 898.000 (7,2%)

Equipo de Investigación “Especial DANA”: 623.000 (7,5%)

Cuatro

First dates: 864.000 (6,9%)

First dates: 922.000 (7,5%)

Código 10: 345.000 (5,9%)

La 2

Cifras y letras: 553.000 (4,5%)

Cifras y letras: 835.000 (6,5%)

El bazar de la caridad: 149.000 (1,2%)

El bazar de la caridad: 150.000 (1,6%)

Grantchester: 81.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 187.000 (5,2%)

Late Xou: 98.000 (5,3%)

Antena 3

Renacer: 179.000 (6,5%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 140.000 (3,4%)

Tesoro o cacharro: 63.000 (3,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,5%)

La 2

Grantchester: 61.000 (1,5%)

La derecha radical: La conquista de Washington: 43.000 (1,8%)

Conciertos Radio 3: 17.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 798.000 (10,9%)

Valle salvaje: 854.000 (13,6%)

Previo fútbol: UEFA Nations League femenino “Suecia - España”: 580.000 (7,7%)

Fútbol: UEFA Nations League femenino “Suecia - España”: 1.106.000 (11,9%)

Post fútbol: UEFA Nations League femenino “Suecia - España”: 1.168.000 (10,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.178.000 (14,6%)

Y ahora, Sonsoles: 837.000 (11%)

Pasapalabra: 1.905.000 (18,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 677.000 (9%)

El diario de Jorge: 859.000 (10,6%)

Agárrate al sillón: 889.000 (8,2%)

laSexta

Zapeando: 502.000 (6,3%)

Más vale tarde: 454.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 472.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 431.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 568.000 (6,6%)

Grandes documentales: 251.000 (3,4%)

Malas lenguas: 511.000 (6,8%)

Mi casa flotante: 262.000 (2,8%)

Grandes diseños: 350.000 (3,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 379.000 (18,7%)

Mañaneros 360: 458.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 797.000 (10%)

Antena 3

Espejo público: 277.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 790.000 (16,5%)

La ruleta de la suerte: 1.570.000 (21,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 155.000 (8,3%)

El programa de AR: 292.000 (11,7%)

Vamos a ver: 606.000 (9,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 220.000 (14,3%)

Aruser@s: 347.000 (16%)

Al rojo vivo: 311.000 (8,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 30.000 (2,2%)

Alerta cobra: 30.000 (1,6%)

Alerta cobra: 52.000 (2,6%)

Alerta cobra: 65.000 (2,9%)

En boca de todos: 228.000 (7,6%)

La 2

Pueblo de Dios: 21.000 (2,1%)

Beatus Ille: 13.000 (0,9%)

En las profundidades del océano: 18.000 (0,9%)

Agrosfera: 18.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 18.000 (0,8%)

La aventura del saber: 36.000 (1,6%)

Expedición culinaria: Alimentos del mar: 42.000 (2%)

Culturas 2: 35.000 (1,6%)

Expedición culinaria: Alimentos del mar: 35.000 (1,4%)

El western de La 2 “La ruta del caribú”: 87.000 (2,4%)

El cazador stars: 116.000 (1,8%)

Saber y ganar: 214.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.134.000 (23,8%)

Telediario 1: 1.193.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 15h: 861.000 (9,6%)

laSexta Noticias 14h: 651.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 556.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.375.000 (19,2%)

Telediario 2: 1.355.000 (11%)

laSexta Noticias 20h: 865.000 (8,5%)

Informativos Telecinco 21h: 1.055.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 2: 617.000 (6,1%)

Matinal

Telediario matinal: 149.000 (17,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 159.000 (12,5%)

El Matinal (Telecinco): 142.000 (11%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (10,4%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).