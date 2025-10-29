Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia con raíces

Disney+ estrenará 'Olivia' su nueva comedia familiar con Pablo Chiapella, Nancho Novo y LalaChus, rodada en los olivares de Jaén

La ficción, creada por David Troncoso y Flipy, se estrenará el próximo año y combina humor, realismo mágico y segundas oportunidades.

Reparto de 'Olivia'

Reparto de 'Olivia' / Disney+

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Disney+ ha anunciado 'Olivia', su nueva serie original de comedia familiar, que verá la luz en 2026. La ficción, coproducida por Studio60 y Womack Studios, está creada por David Troncoso y Flipy, y estará compuesta por seis episodios.

Dirigida por Juanma Pachón, 'Olivia' narra la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, cuya vida da un vuelco inesperado. Obligado a retirarse de la televisión, se refugia junto a su hija Olivia (María Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con quien no se habla desde hace treinta años. Este reencuentro forzado entre tres generaciones dará pie a conflictos, reconciliaciones y momentos de ternura envueltos en un tono de realismo mágico y humor costumbrista. El reparto se completa con Fernando TejeroKira MiróLamine ThiorLalachusMaría BarrancoCamila RojasIrene ArcosEnrique VillénAgustín JiménezJ.J. Vaquero y Diego Arjona, entre otros.

La producción se está rodando en Úbeda, además de otras localizaciones de la provincia de JaénMadrid y Las Palmas de Gran Canaria. El paisaje jienense cobra especial relevancia en la trama, convirtiéndose en un personaje más de esta historia sobre la familia, el arraigo y la búsqueda de segundas oportunidades.

Escrita por Max NavarroFlipyMiguel Esteban y J.J. Vaquero, 'Olivia' combina la comedia y la emoción con una mirada contemporánea a la vida rural. A través del reencuentro entre un padre, un hijo y una nieta, la serie reflexiona sobre el paso del tiempo, el valor de lo esencial y la necesidad de reconciliarse con el pasado.

Con la producción ejecutiva de Flipy y Rafa Parbus, e Isaac Torras y David Troncoso al frente de Studio60 y Womack Studios, respectivamente, 'Olivia' apunta a convertirse en una de las grandes apuestas nacionales de Disney+ para 2026, uniendo talento televisivo consagrado con nuevas voces del panorama español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  5. El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
  6. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  7. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  8. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Disney+ estrenará 'Olivia' su nueva comedia familiar con Pablo Chiapella, Nancho Novo y LalaChus, rodada en los olivares de Jaén

Disney+ estrenará 'Olivia' su nueva comedia familiar con Pablo Chiapella, Nancho Novo y LalaChus, rodada en los olivares de Jaén

Ábalos busca probar que la expresión "folios" no aludía a dinero sino a que imprimía mucho

Ábalos busca probar que la expresión "folios" no aludía a dinero sino a que imprimía mucho

Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año

Las compraventas de viviendas crecen un 25% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en el último año

“Se te mete el ruido en la cabeza”: las paradas de bus interurbano en plena calle desesperan a los vecinos de Barcelona

“Se te mete el ruido en la cabeza”: las paradas de bus interurbano en plena calle desesperan a los vecinos de Barcelona

Qué coches pueden entrar en la ZBE de Lleida y cuáles lo tienen prohibido

Qué coches pueden entrar en la ZBE de Lleida y cuáles lo tienen prohibido

Amazon derrumba sus precios este 29 de octubre: hasta un 70 % de descuento en los productos más solicitados

Amazon derrumba sus precios este 29 de octubre: hasta un 70 % de descuento en los productos más solicitados

Catalunya tiene sobre la mesa 400 proyectos de inversión extranjera, de los que 70 están muy avanzados

Catalunya tiene sobre la mesa 400 proyectos de inversión extranjera, de los que 70 están muy avanzados

Especial 29-O | Las doce caras de la tragedia de la dana en Valencia

Especial 29-O | Las doce caras de la tragedia de la dana en Valencia