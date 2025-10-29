Disney+ estrenará 'Olivia' su nueva comedia familiar con Pablo Chiapella, Nancho Novo y LalaChus, rodada en los olivares de Jaén

Disney+ ha anunciado 'Olivia', su nueva serie original de comedia familiar, que verá la luz en 2026. La ficción, coproducida por Studio60 y Womack Studios, está creada por David Troncoso y Flipy, y estará compuesta por seis episodios.

Dirigida por Juanma Pachón, 'Olivia' narra la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, cuya vida da un vuelco inesperado. Obligado a retirarse de la televisión, se refugia junto a su hija Olivia (María Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con quien no se habla desde hace treinta años. Este reencuentro forzado entre tres generaciones dará pie a conflictos, reconciliaciones y momentos de ternura envueltos en un tono de realismo mágico y humor costumbrista. El reparto se completa con Fernando Tejero, Kira Miró, Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Camila Rojas, Irene Arcos, Enrique Villén, Agustín Jiménez, J.J. Vaquero y Diego Arjona, entre otros.

La producción se está rodando en Úbeda, además de otras localizaciones de la provincia de Jaén, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. El paisaje jienense cobra especial relevancia en la trama, convirtiéndose en un personaje más de esta historia sobre la familia, el arraigo y la búsqueda de segundas oportunidades.

Escrita por Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J. Vaquero, 'Olivia' combina la comedia y la emoción con una mirada contemporánea a la vida rural. A través del reencuentro entre un padre, un hijo y una nieta, la serie reflexiona sobre el paso del tiempo, el valor de lo esencial y la necesidad de reconciliarse con el pasado.

Con la producción ejecutiva de Flipy y Rafa Parbus, e Isaac Torras y David Troncoso al frente de Studio60 y Womack Studios, respectivamente, 'Olivia' apunta a convertirse en una de las grandes apuestas nacionales de Disney+ para 2026, uniendo talento televisivo consagrado con nuevas voces del panorama español.