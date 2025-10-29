Adara Molinero, expulsada a las puertas de la final de ‘Supervivientes All Stars’: así quedan los cuatro finalistas de la edición, con una ventaja para uno de ellos

La noche de este martes 28 de octubre marcó la penúltima gala de 'Supervivientes All Stars 2025', una semifinal cargada de emoción, nervios y sorpresas que dejó a Adara Molinero fuera del concurso a las puertas de la gran final. La exconcursante de 'Gran Hermano' perdió el duelo de expulsión frente a Rubén Torres, completando así el cuarteto definitivo de finalistas de esta edición.

“Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos que el concursante salvado y, por tanto, cuarto finalista sea... Rubén Torres”, anunció Jorge Javier Vázquez desde el plató, provocando lágrimas de emoción y abrazos en la palapa. Torres, visiblemente conmovido, agradeció el apoyo del público: “Lo quiero agradecer de todo corazón”. Antes de marcharse, Adara recibió las palabras de cariño de Tony Spina, quien le pidió que se fuera “con la cabeza bien alta”, y de Laura Madrueño, que destacó su entrega y su valentía durante toda la aventura.

La presentadora no dudó en reconocer su papel en el programa: “Has llegado aquí gracias a tu valentía y a cómo nos lo pasamos contigo”. Jorge Javier también le dedicó una frase que emocionó a los seguidores del formato: “Como presentador de realities, te quiero en todos los programas que presente”. Entre lágrimas, Adara se despedía con un mensaje cargado de emoción: “Esta era mi segunda oportunidad. Lloro de alegría, de sentirme orgullosa de no haber abandonado. Me voy feliz”.

Tras su marcha, 'Supervivientes All Stars' confirmó oficialmente a los cuatro finalistas de la edición: Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno, Tony Spina y Rubén Torres.

La noche continuó con la última prueba de líder, la más exigente de toda la temporada. Sobre una plataforma inclinada en medio del mar y bajo una fuerte tormenta, los supervivientes se enfrentaron a un reto de equilibrio y resistencia. Tras más de 12 minutos de sufrimiento, Miri Pérez se alzó como ganadora del collar de líder, asegurándose un puesto directo en la final y la inmunidad en el primer televoto.

Con el último programa programado para este jueves 30 de octubre, la tensión está servida. Cuatro concursantes, una última prueba y un solo ganador. La aventura extrema de 'Supervivientes All Stars 2025' llega a su fin con una final que promete ser histórica.