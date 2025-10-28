Fabiola Martínez brilla en los Premios Tanit Ibiza: refuerza su posición en la Fundación Kike Osborne y abre un nuevo negocio

Fabiola Martínez fue una de las protagonistas de los Premios Tanit Ibiza, organizados por Tanit Ibiza Conexión, una iniciativa creada por Alicia Reina Escandell y Eva Ballarín que busca visibilizar el liderazgo femenino y los proyectos con impacto social. Este proyecto, respaldado por entidades como el Consell Insular d’Eivissa, los ayuntamientos de Eivissa y Santa Eulària des Riu, CAEB, PIMEEF, FEHIF, AEDH y la Academia de la Gastronomía de Ibiza y Formentera, se ha convertido en una plataforma de referencia en la isla por su apuesta por la creatividad, la sostenibilidad y la innovación social.

En una entrevista concedida a YOTELE, Martínez se mostró emocionada tras recibir el galardón. “Todavía estoy un poquito nerviosa, pero sobre todo emocionada”, reconoció. “A veces me han ofrecido premios y no los he aceptado porque sentía que me llamaban solo por estar, no por mi trabajo. Pero este reconocimiento tiene algo especial, me ha tocado el alma”.

La empresaria habló de su labor al frente de la Fundación Kike Osborne, donde lleva años trabajando para mejorar la vida de las familias con hijos con discapacidad. “El trabajo en la Fundación ha sido mi terapia”, explicó. “Conectar con otras madres, escuchar sus miedos y compartir experiencias me ha ayudado en mis propios momentos difíciles con Kike”. Martínez anunció un plan de expansión nacional con el que prevé crear delegaciones en las diez ciudades donde ya operan. “Hasta ahora éramos un equipo de cuatro personas, pero vamos a profesionalizar la estructura. Hemos contratado a una gerente que seleccionará equipos locales y estamos desarrollando un plan de acción muy ambicioso. Queremos tener presencia permanente en toda España”.

Durante la conversación, denunció la falta de recursos públicos y la inestabilidad de las ayudas a la discapacidad, que cambian con cada revisión o con cada gobierno. “Hay pocas ayudas, pocos recursos, y a veces te los quitan. Es injusto”, afirmó. “La discapacidad no se cura. Las familias necesitan apoyo continuo y adaptaciones, no trámites eternos. Hace falta empatía, pero de verdad, no solo cuando te toca de cerca”.

También tuvo palabras sobre su vida personal y cómo ha logrado construir su identidad profesional al margen de su pasado junto a Bertín Osborne. “Sé que muchas personas me conocen por ser la ex de un señor muy famoso, pero yo trabajo mucho para tener mi propio nombre”, dijo. “Ser ‘ex de’ es una etiqueta que no me define. No reniego de mi pasado, pero siempre he buscado mi camino y mi independencia”.

En el terreno profesional, atraviesa una etapa de crecimiento como empresaria con su propia marca de ropa. Tras años vendiendo en espacios multimarca y pop-ups, ha decidido abrir dos tiendas físicas, una de ellas junto a otra firma. “Estoy haciendo una inversión grande, muy grande. Ser autónomo es durísimo: si pago un sueldo digno, me arruino. Pero tengo que intentarlo. Estoy en ese punto en el que o me estrello o vuelo”, reconoció, entre ilusión y realismo.

La venezolana concluyó asegurando que, tanto en la Fundación como en su empresa, lo que la mueve es la conciencia y el compromiso. “Cuando haces las cosas desde la verdad, con conciencia de por qué lo haces y para qué lo haces, contagias energía positiva. Y cuando algo es bueno, acaba atrayendo a personas que también quieren hacer cosas buenas”.

Con un plan sólido para la Fundación Kike Osborne, nuevos retos como empresaria y el reconocimiento de su trabajo por parte de plataformas como Tanit Ibiza Conexión, Fabiola Martínez confirma que su trayectoria es el resultado de esfuerzo, coherencia y propósito: “Aquí el beneficio no es ganar dinero, es llegar a más gente y ayudar a más familias”.