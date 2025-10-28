Elena Furiase ficha por Telemadrid para presentar ‘El camping’, un docureality sobre inclusión y diversidad

Telemadrid continúa renovando su parrilla con apuestas que combinan entretenimiento y compromiso social. Tras el reciente debut de Christian Gálvez en la cadena autonómica, el canal ha anunciado el fichaje de Elena Furiase como presentadora de 'El camping', un docureality de vocación integradora producido por The Mediapro Studio.

El nuevo programa mostrará la convivencia entre seis personas con síndrome de Down durante diez días en un entorno de naturaleza y comunidad. A lo largo de su estancia, los participantes compartirán experiencias, asumirán tareas comunes y participarán en actividades que fomentan la cooperación y la autonomía. El objetivo, según Telemadrid, es “acercar al público la realidad de las personas con discapacidad intelectual y física desde una mirada humana, libre de prejuicios y profundamente inclusiva”.

'El camping' busca ir más allá del formato televisivo tradicional para convertirse en una experiencia social y emocional, donde la cámara se pone al servicio de las historias reales. La propia Elena Furiase, que ya ejerció como presentadora en 'Viajeras con B', se implicará de forma directa en el día a día del grupo, compartiendo vivencias y guiando a los protagonistas en este viaje de descubrimiento personal.

Con este proyecto, Telemadrid refuerza su compromiso con los formatos de servicio público, en la línea de otros programas reconocidos como 'Eso no se pregunta', también producido por The Mediapro Studio y galardonado con un Premio Ondas y un Premio Iris del Jurado por su labor en la visibilización de colectivos poco representados en los medios.

El rodaje de 'El camping' ya está en marcha y promete ofrecer una mirada positiva, diversa y profundamente humana de la realidad de la discapacidad, apostando por la empatía, la convivencia y el entendimiento mutuo como pilares del nuevo entretenimiento público.