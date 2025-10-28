Borja González, de ‘La isla de las tentaciones’, estalla después de que ‘Vamos a ver’ le acuse de sobreexponer a su hijo en redes sociales

Borja González, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones', ha reaccionado con dureza después de que el programa 'Vamos a ver' emitiera este lunes un reportaje sobre la sobreexposición de menores en redes sociales. En el vídeo, el espacio de Telecinco utilizaba imágenes del exconcursante junto a su hijo Luca como ejemplo dentro del debate sobre los padres que muestran a sus hijos en internet.

Poco después de la emisión, Borja compartió una fotografía en sus redes sociales acompañada de un mensaje en el que defendía su manera de vivir la paternidad y su uso de las plataformas digitales. Según escribió, “para mí las redes forman parte de nuestra vida y de cómo compartimos lo que nos importa”. El exparticipante aclaró que en su caso “subir alguna foto o momento con mi hijo no es una exposición, sino una forma de compartir con cariño nuestra vida familiar, igual que haría con amigos o familiares. Igual que haría si no fuéramos conocidos”.

En el mismo texto, Borja insistió en que su intención no es convertir a su hijo en un personaje público, sino mostrar su vida de manera natural. “Es nuestra vida. Si algún día llega a molestarle a Luca le daré las explicaciones que tenga que darle a él”, expresó. Además, aprovechó para lanzar un mensaje más amplio sobre el debate mediático: “Creo que se debería poner más foco en proteger a los niños que crecen en entornos peligrosos o vulnerables, en lugar de criticar a quienes simplemente mostramos momentos felices con nuestros hijos”.

Cabe destacar que, aunque es cierto que González suele subir contenido en el que aparece su hijo Luca, que tuvo con Ana López justo tras salir del reality, y que algunas de ellas incluyen publicaciones publicitarias, su contenido es muy natural, mostrando la vida diari de la familia en Valencia.