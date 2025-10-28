Un año de la DANA: guía de cómo se preparan las televisiones para tratar el aniversario de la mayor tragedia climática ocurrida en Valencia

El próximo 29 de octubre se cumplirá un año de la DANA que devastó la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, dejando a 229 víctimas mortales y convirtiéndose en la mayor tragedia climática vivida nunca en Valencia. Con motivo del aniversario, las principales cadenas de televisión preparan una programación especial centrada en el recuerdo, la reconstrucción y el análisis de lo sucedido. Por ello, desde YOTELE repasamos todos los especiales que se preparan en esta fecha tan especial.

RTVE: homenaje institucional y mirada humana

Durante toda la semana, La 1 adaptará sus principales programas informativos y de actualidad para conmemorar el desastre. 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' (en La 2) y 'Aquí la tierra' abordarán la catástrofe desde diferentes perspectivas: la gestión política, el impacto emocional y el proceso de recuperación de las zonas afectadas.

El martes 29 de octubre, a las 18:00 horas, la cadena emitirá un especial conducido por Pepa Bueno con motivo del funeral de Estado por las víctimas de la DANA. El programa repasará las decisiones políticas tomadas —y las que no se tomaron— durante aquellos días, con conexiones desde los principales puntos de la Comunidad Valenciana.

laSexta: análisis e investigación

Atresmedia también dedicará parte de su parrilla al aniversario. El martes 28, 'Equipo de Investigación' ofrecerá un especial centrado en la ausencia del president valenciano Carlos Mazón durante las horas críticas del temporal, con nuevos testimonios y material inédito.

Un día después, el 29 de octubre, Ana Pastor conducirá desde Valencia una edición especial de 'El Objetivo' en directo, donde se abordará el impacto humano y político del desastre, con conexiones con los municipios más afectados.

Mediaset: despliegue informativo sin precedentes

Telecinco y Cuatro pondrán en marcha un amplio operativo para cubrir los actos conmemorativos y ofrecer un balance de lo ocurrido. A las 15:00 horas, Isabel Jiménez presentará 'Informativos Telecinco' desde plató con Ángeles Blanco en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, siguiendo los preparativos del funeral de Estado presidido por los Reyes.

Por la noche, Carlos Franganillo liderará una edición especial a las 21:00 horas, con el uso de realidad virtual y aumentada para reconstruir minuto a minuto cómo se desarrolló la catástrofe y analizar las decisiones que marcaron la gestión de la crisis.

Durante toda la jornada, los programas de producción propia —'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver', En boca de todos' y 'Todo es mentira'— incluirán conexiones, reportajes y entrevistas con testigos, expertos y autoridades. 'El tiempo justo', con Joaquín Prat, ampliará su duración hasta las 19:00 horas para ofrecer los momentos clave del funeral y los testimonios de vecinos de localidades como Paiporta, Catarroja o Torrent.

En Cuatro, el prime time (22:50h) estará reservado a 'Callejeros: DANA', un año después, con Nacho Medina regresando a los lugares más golpeados para mostrar cómo viven hoy sus habitantes.

DMAX: el testimonio de los héroes

El canal DMAX también se suma al homenaje con el estreno del documental 'Operación DANA', este martes 28 de octubre a las 22:30 horas. La producción ofrece un acceso sin precedentes al trabajo de los equipos de emergencia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante las horas más críticas del temporal, mostrando rescates, evacuaciones y operaciones límite para salvar vidas en condiciones extremas.