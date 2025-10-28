Alicia Borrachero y Jan Buxaderas se unen a ‘Oasis’, la nueva serie de Netflix que recuerda a ‘The White Lotus’

El nuevo proyecto de Bambú Producciones para Netflix continúa tomando forma. La serie, titulada 'Oasis', se presenta como un thriller coral ambientado en un resort de lujo, donde la aparente calma vacacional se ve alterada por una misteriosa desaparición. La historia, con claros paralelismos con el fenómeno internacional 'The White Lotus', explora las tensiones, secretos y contradicciones que se esconden tras un escenario de perfección aparente.

Y ahora, dos nuevos actores se suman a esta historia: Alicia Borrachero y Jan Buxaderas se incorporan al elenco principal de la ficción, que cuenta con Ramón Campos al frente del equipo creativo junto a David Orea, Javier Chacártegui y Jon de la Cuesta, según ha podido saber YOTELE en exclusiva. La dirección artística y narrativa mantiene el sello característico de Bambú Producciones, responsable de éxitos como 'Velvet', 'Fariña' o 'Las chicas del cable'.

El reparto de 'Oasis' está encabezado por Ana Garcés ('La Promesa') y Victoria Kantch ('Pura sangre'), a quienes se suma Verónica Sánchez, tal y como adelantó este portal, tras su paso por 'Sky Rojo' y 'El crimen de Pazos', también para Netflix. Completa el elenco confirmado Tomy Aguilera, conocido por Skam España y Bienvenidos al Edén, según adelantó El Televisero.

La trama se sitúa en un hotel paradisíaco que acoge a huéspedes de todo tipo durante la temporada alta. Sin embargo, una desaparición repentina convierte ese entorno idílico en el epicentro de un misterio que obligará a todos —clientes y empleados— a permanecer allí hasta esclarecer lo ocurrido. Lo que comienza como un descanso de ensueño terminará exponiendo las fragilidades, las relaciones cruzadas y las mentiras ocultas entre los personajes.

Con el fichaje de Alicia Borrachero y Jan Buxaderas, 'Oasis' consolida un reparto sólido y diverso que combina rostros consagrados con nuevas generaciones de intérpretes. El rodaje avanza en distintas localizaciones, y Netflix prepara su lanzamiento como una de las grandes apuestas de ficción española de 2026.