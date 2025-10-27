Telecinco pone fecha de estreno a 'La isla de las tentaciones 9', apostando por cuatro noches de emisión en Mediaset

Telecinco ya tiene preparada la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'. El formato regresará el lunes 3 de noviembre con Sandra Barneda al frente y lo hará con una edición que parte con un elemento que la distingue del resto: una de las parejas participantes lleva once años juntos, uno de los periodos más largos visto hasta ahora en el programa, empatando con el tiempo que llevaban Lester y Marta Peñate en la segunda edición del espacio.

Antes de su debut en abierto, Mediaset ha comenzado a enseñar parte del contenido a través de Mediaset Infinity, donde ya se pueden ver los perfiles de los 16 solteros que convivirán con los protagonistas. Además, la cadena emitirá el especial ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’ el 28 de octubre, donde se avanzarán imágenes y el tono de la temporada.

Adeásm, este año, Mediaset lo da todo con tres noches consecutivas para el reality: el lunes se emitirá la gala principal del formato, mientras que el martes y el miércoles, también podremos ver nuevos contenidos en horario de access prime time, compitiendo contra 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Finalmente, el debate se emitirá en Mediaset Infinity los viernes, y estará disponible en abierto a partir del día 14 de noviembre.

Las parejas de la edición

JUANPI y SANDRA - Cádiz · 1 año y medio

Se conocieron por redes sociales. Él asegura tener una parte “buena” y otra “mala”, y reconoce que ha sido infiel en todas sus relaciones. Sandra llega con miedo a revivir ese patrón. La isla será su examen definitivo.

GILBERT y CLAUDIA - Mallorca · 1 año y medio

Se enamoraron siete años después de conocerse en el instituto. Se fueron a vivir juntos al mes y adoptaron una perrita. Ella se define como caprichosa y celosa. Él intenta complacerla siempre. Quieren comprobar si su relación puede ser equilibrada.

LORENZO y NIEVES - Almería · 1 año y 10 meses

Su romance empezó con él aún en otra relación, lo que ha marcado sus inicios. La diferencia de edad y los celos son los puntos que más les pesan. Él ya le ha pedido matrimonio. En la isla buscarán confirmación o ruptura.

RODRI y HELENA - Madrid · 1 año

Eran vecinos de barrio, pero comenzaron su historia con sombras: él aún no había cerrado una relación anterior. Ella ha presentado a Rodri en casa, pero él todavía no lo ha hecho. Definen su historia como “un caos” con picos muy altos y muy bajos.

DARÍO y ALMUDENA - Málaga · 11 años de relación

Son la pareja más especial del grupo. Se conocieron siendo adolescentes y admiten que su relación absorbente les ha impedido vivir etapas individuales. Ella reconoce una fuerte dependencia emocional. Llegan para descubrir si su historia puede transformarse en boda y familia o si, tras crecer juntos, toca separarse.