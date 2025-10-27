Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rumbo a la final

'Supervivientes All Stars' otorga dos nuevas plazas a dos finalistas y deja a los dos últimos nominados batirse en duelo

Miri Pérez Cabrero y Jessica Bueno se convirtieron finalistas del reality tras una gala marcada por la emoción y las confesiones personales

Concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Concursantes de 'Supervivientes All Stars' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
‘Supervivientes All Stars’ ya tiene dos nuevas finalistas confirmadas. La última gala dominical del reality dejó una de las secuencias más emotivas de la edición, con Miri Pérez Cabrero compartiendo uno de los capítulos más delicados de su vida durante el “puente de las emociones”. Un tiempo después, Jessica Bueno se convertía en finalista tras ser salvada por los espectadores en la ceremonia de salvación.

Miri protagonizó el momento más íntimo de la noche al relatar cómo vivió, con solo ocho años, el divorcio de sus padres y el descubrimiento de la orientación sexual de su padre. “Soy súper afortunada y estoy súper feliz de la familia en la que he nacido”, comenzó explicando antes de recordar que la noticia llegó en un contexto en el que la homosexualidad todavía era poco comprendida. “Hace 20 años, muy a mi pesar, la homosexualidad no es lo que es ahora… No lo acababa de entender y mis padres no me lo querían contar”.

La concursante relató cómo fue en el colegio donde descubrió la realidad, tras una discusión con compañeras de clase: “Me dijeron ‘pero tú eres una mentirosa porque tu padre es gay y no nos lo has dicho’”. Desde entonces, admitió haber pasado años difíciles. Sin embargo, su mensaje terminó convertiéndose en un alegato de orgullo hacia su padre: “Papá es una persona que ha luchado muchísimo… Es muy valiente. Ha luchado contra viento y marea incluso frente a mis abuelos que no lo terminaban de entender”.

Mientras tanto, la otra clave de la noche fue la salvación de Jessica Bueno. La concursante se jugaba la continuidad frente a Rubén Torres y Adara Molinero en un televoto muy ajustado con porcentajes de 49,9%, 25,9% y 24,2%. Finalmente, fue Jessica quien recibió el “baño de agua” de la ceremonia conducida por Laura Madrueño, señal de que había sido la más votada por la audiencia y, por tanto, la próxima finalista del formato.

Con esto, la lista de finalistas queda ya conformada por Miri Pérez Cabrero, Tony Spina (indultado por Miri como líder) y Jessica Bueno. Adara y Rubén se mantienen en la cuerda floja y se enfrentarán en el último televoto que se resolverá en la semifinal del próximo martes. La gran final de ‘Supervivientes All Stars’ tendrá lugar el jueves 30 de octubre, cuando se conocerá al ganador o ganadora de la edición más competitiva del reality.

