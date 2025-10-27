Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 26/10/2025

'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' sube y lidera en su último domingo antes de la final, con empate entre 'Una nueva vida' y el cine de La 1

'Salvados' y 'Cuarto milenio' consiguen un buen dato, manteniéndose ambos por encima del 6%.

Madrid
La recta final de 'Supervivientes All Stars' se hace notar en sus datos de audiencia. La gala de 'Conexión Honduras' firmó este domingo un 15,1% de cuota, lo que supone una subida de 1,8 puntos respecto a la semana anterior. Con este impulso, Telecinco volvió a imponerse en el tramo central del prime time. En la misma franja, 'Cuarto milenio' mantuvo la estabilidad en Cuatro al repetir un 6,7%.

En La 1, 'La película de la semana' recurrió a 'Aguas oscuras', que se quedó en un 10,8%, bajando 1,2 puntos respecto al domingo pasado. Antena 3, por su parte, resistió con 'Una nueva vida', que también marcó un 10,8% en su nueva entrega.

Por parte de laSexta, 'Salvados' protagonizó una de las subidas de la noche al ascender a un 6,4%, mejorando 1,8 puntos respecto a la semana anterior. El programa anotó su segundo mejor dato de la temporada y recorta distancia con el resto de ofertas de la noche.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Aguas oscuras”: 1.079.000 (10,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 831.000 (10,8%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.087.000 (15,1%)

laSexta

Salvados: 778.000 (6,4%)

Salvados: 299.000 (3,6%)

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 636.000 (5,1%)

Cuarto milenio: 639.000 (6,7%)

La 2

Imprescindibles: 277.000 (2,3%)

Al cielo con ella: 316.000 (3,1%)

Cachitos de hierro y cromo: 127.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “El dilema (The Insider)”: 254.000 (7%)

Antena 3

Una nueva vida: 114.000 (5%)

laSexta

Salvados: 92.000 (2,2%)

Salvados: 36.000 (1,6%)

Cuatro

Cuarto milenio: 239.000 (7%)

Fútbol americano: NFL “Pittsburgh Steelers – Green Bay Packers”: 91.000 (6,1%)

La 2

Cachitos de hierro y cromo: 44.000 (1,2%)

Cachitos de hierro y cromo: 31.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Mejor… Imposible”: 909.000 (8,8%)

Sesión de tarde 2 “El informe pelícano”: 816.000 (8%)

Aquí la Tierra: 1.332.000 (11,6%)

Antena 3

Multicine “Juicio a la verdad”: 889.000 (8,5%)

Multicine 2 “Después de aquella noche”: 802.000 (7,9%)

Multicine 3 “La hermana inesperada”: 890.000 (8,2%)

Telecinco

Fiesta: 819.000 (8%)

Agárrate al sillón: 976.000 (8,7%)

laSexta

La Roca: 469.000 (4,6%)

Cuatro

Home Cinema "Minions: El origen de Gru": 483.000 (4,7%)

Home Cinema 2 "Acero puro": 434.000 (4,2%)

La 2

Saber y ganar. Fin de semana: 363.000 (3,6%)

Grandes documentales: 136.000 (1,3%)

Territorio salvaje: 143.000 (1,4%)

Esto es España: 213.000 (2,1%)

Antiguas civilizaciones: 191.000 (1,9%)

Beatus Ille: 198.000 (1,9%)

Ciberdelitos: 156.000 (1,4%)

Argentina desde el aire: 250.000 (2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 128.000 (14,3%)

Vuelvo a empezar: 334.000 (12,3%)

Viaje al centro de la tele: 354.000 (10,1%)

Viaje al centro de la tele: 444.000 (11,9%)

Viaje al centro de la tele: 466.000 (11%)

D Corazón: 661.000 (9,8%)

Antena 3

Pelopicopata: 40.000 (4,6%)

Los más: 91.000 (4%)

Los más: 164.000 (4,4%)

Juego de pelotas: 202.000 (5,2%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 334.000 (7,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 638.000 (11,2%)

La ruleta de la suerte: 1.274.000 (17%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 143.000 (6%)

Got Talent España: 290.000 (7,8%)

¡Vaya fama!: 464.000 (6,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 43.000 (3,7%)

Aruser@s weekend: 197.000 (7,4%)

Equipo de investigación: 219.000 (5,9%)

Equipo de investigación: 199.000 (5,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 24.000 (2,5%)

¡Toma salami!: 50.000 (3,7%)

Volando voy: 185.000 (8,1%)

Volando voy: 330.000 (9,6%)

Viajeros Cuatro: 319.000 (8,3%)

Viajeros Cuatro: 477.000 (9,4%)

La 2

UNED: 13.000 (1,8%)

Antiguas civilizaciones: 36.000 (3,1%)

Los conciertos de La 2: 83.000 (4,2%)

Medina: 45.000 (1,7%)

Buenas noticias TV: 78.000 (2,7%)

Shalom: 71.000 (2,4 %)

Últimas preguntas: 99.000 (3%)

El día del señor: 237.000 (6,4%)

Pueblo de Dios: 159.000 (4,2%)

Saber vivir: 121.000 (3,1%)

Zoom tendencias: 151.000 (3,4%)

Flash moda: 153.000 (3%)

El escarabajo verde: 122.000 (2%)

¡Qué animal!: 87.000 (1,3%)

¡Qué animal!: 106.000 (1,4%)

Saber y ganar: Fin de semana: 109.000 (1,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.947.000 (20,4%)

Telediario 1: 1.206.000 (12,6%)

Informativos Telecinco 15h: 771.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 590.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 555.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.632.000 (13,1%)

Telediario 2: 1.458.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 21h: 1.047.000 (8,5%)

laSexta Noticias 20h: 800.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 594.000 (5,4%)

RANKING

Diario: La 1 (9,8%), Antena 3 (9,7%), Telecinco (9,1%), Cuatro (5,9%), laSexta (4,9%), La 2 (2,4%).

Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,8%), La 2 (3,1%).

TEMAS

