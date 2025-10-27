Paz Padilla corta en seco a Javier de Hoyos en su visita a 'DCorazón': "¿Me estás llamando vieja?"

Paz Padilla volvió este domingo 26 de octubre a RTVE después de un largo tiempo alejada de los platós de la cadena pública. La actriz acudió a ‘D Corazón’ para promocionar 'Cuerpos locos', la comedia que estrena el próximo viernes 31 de octubre y en la que interpreta a una mujer que intercambia su cuerpo con el de una niña de diez años. Padilla explicó que el rodaje le obligó a rebuscar en gestos, energía y mirada para imitar a una menor, algo que le parecía “divertidísimo y agotador a partes iguales”.

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista llegó cuando el programa quiso recordar sus primeros años en televisión. Javier de Hoyos mencionó 'Ala… Dina', la serie que Padilla protagonizó hace 25 años, y lo hizo desde una perspectiva nostálgica, asegurando que él veía la ficción cuando era pequeño y que le encantaba. La presentadora recogió el comentario entre risas, afirmando que "ay, eso me lo dijo una vez Loles León y pensé ‘Nunca más lo repetiré’. Y ahora vienes tú. ¿Qué te crees? ¿Qué eres adolescente todavía?".

El comentario no fue mal recibido por el público, que celebró la espontaneidad de la gaditana, pero sí dejó un instante de ligera incomodidad en plató. De Hoyos trató de reconducir la situación asegurando que la recordaba “con admiración” y destacando “el punto de locura” que siempre le ha acompañado en pantalla.

La visita no solo sirvió para recordar su pasado, sino también para reforzar la mirada vitalista que Padilla lleva defendiendo en los últimos años. Subrayó que 'Cuerpos locos' es una película que reivindica el juego y la libertad de equivocarse, algo que, según ella, “no deberíamos perder nunca, aunque tengamos más años de los que nos gustaría reconocer”.