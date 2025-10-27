Netflix pone fecha de estreno a 'Ciudad de sombras', la serie póstuma de Verónica Echegui

Netflix ha anunciado el estreno de 'Ciudad de sombras' para el 12 de diciembre, una nueva serie de suspense ambientada en Barcelona que supone el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento. La actriz comparte protagonismo con Isak Férriz, con quien forma la pareja policial que conduce la investigación central de la historia.

La ficción arranca con un crimen tan macabro como llamativo: un cadáver carbonizado aparece incrustado en la fachada de la Casa Milà – La Pedrera, uno de los edificios más reconocibles de Gaudí. La investigación recae sobre Milo Malart, interpretado por Férriz, un inspector de los Mossos d’Esquadra suspendido por indisciplina que se ve obligado a regresar al servicio. Junto a él trabaja la subinspectora Rebeca Garrido, el personaje de Echegui.

La serie adapta la primera novela de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza y está dirigida por Jorge Torregrossa, responsable de títulos como 'Fariña', 'Intimidad' y 'El cuerpo en llamas'. El guion corre a cargo del propio Torregrossa junto a Carlos López y Clara Esparrach. La producción está firmada por Arcadia y consta de seis episodios.

El reparto lo completan Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico, entre otros nombres. El rodaje se ha desarrollado en diferentes localizaciones de Cataluña, con especial protagonismo de Barcelona. La serie convierte a la ciudad en un personaje más, aprovechando escenarios icónicos que dialogan con la oscuridad y las grietas morales de la trama.

'Ciudad de sombras' se presenta así como uno de los estrenos más esperados de la recta final del año, tanto por su tono noir y su apuesta estética, como por el valor simbólico que supone el último trabajo de Verónica Echegui, una de las intérpretes más queridas y respetadas de su generación, cuya muerte supuso un duro palo para el mundo del espectáculo.