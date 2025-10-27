En 'El tiempo justo'
Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:"Hay que ser mongolo"
El excancerbero hizo declaraciones al programa de Joaquín Prat, que el viernes había conseguido la confesión del ladrón
El pasado viernes, 'El tiempo justo' consiguió el testimonio en exclusiva del autor del robo en la casa de Iker Casillas. El ladrón, pareja de la empleada del exjugador del Real Madrid habló para el programa de Joaquín Prat de cómo se produjeron los hechos.
"Fue un error, no hubo mala intención”, aseguró el hombre que además detalló que su pareja tuvo acceso a los relojes de alta gama que intercambió "sin pensar queIker se daría cuenta".
Y este lunes, también 'El tiempo justo' ha tenido acceso a declaraciones de Casillas valorando los hechos: "Pero si ya lo ha contado el ladrón… hay que ser mongolo, país de pandereta".
"¿Cómo iba a pensar ella que no me iba a dar cuenta de que esos relojes no eran los míos?", se pregunta el deportista que asegura que el caso ya está en manos de sus abogados: "Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo".
Por último, el guardameta recalcó que faltan tres relojes que le sustrajeron: "No se los ha llevado el Espíritu Santo". Además, el también exjugador de la Selección española confirmó que la empleada "no volverá a trabajar" en su casa.
