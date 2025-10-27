El bulo de Vito Quiles y Alvise Pérez sobre la ropa en el vertedero tras la DANA, al descubierto: laSexta Noticias lo desmonta en una pieza

Un año después de la DANA y en plena gira de Vito Quiles por las universidades españolas, laSexta Noticias ha desmontado en el informativo de este mediodía el bulo sobre la ropa en buen estado en el vertedero que crearon el agitador ultra y el líder del partido Se acabó la fiesta gracias al audio publicado hoy por La Razón.

El bulo consistía en afirmar que había ropa donada para los afectados de la DANA y en buen estado en un vertedero de Alfafar. Después de hacerlo público, Quiles se puso en contacto con un concejal del ayuntamiento del municipio afectado sin advertirle de que está siendo grabado.

"Habíamos empezado a ver polillas, chinches y era un foco de infección bastante importante", comenta el concejal en la llamada, respaldado por los profesionales sanitarios.

"Entonces la han tirado por cantidad, no porque la ropa estuviera defectuosa", trata de insistir Vito Quiles. "No, la hemos tirado para evitar una infección", responde el cargo público.

Justo después, por detrás se puede escuchar a Alvise Pérez, que sin embargo es cortado en los vídeos publicados por Quiles: "¿Y quien le ha dado la orden el alcalde o a iniciativa suya?", dice el líder de Se acabó la fiesta.

Después de hablar con Marcos González (así se llama el edil), Quiles publicó en sus redes una conversación manipulada para reforzar el bulo y sembrar la mentira entre sus seguidores y la ciudadanía.