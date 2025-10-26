DANA
RTVE y laSexta se vuelcan con la DANA un año después con una programación especial
La corporación pública y la cadena de Atresmedia han detallado una programación especial por el aniversario de la trágica DANA
Un año después del fatídico 29 de octubre, cuando la catastrófica DANA dejó más de 200 muertes en nuestro país, RTVE y laSexta se vuelcan para emitir una programación especial que ayude a recordar cómo fue ese día y que aportar una visión de cómo está siendo la reconstrucción de los lugares afectados, así como de las familias.
Y aunque ese aniversario será el 29 de octubre, las cadenas antes mencionadas ya han empezado su programación especial. En el caso de La 1, ayer mismo emitió un especial de 'Informe Semanal'. Además, durante la próxima semana, 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' (también en La 2) y 'Aquí la tierra' adaptarán sus contenidos para recordar aquel trágico día.
El momento más especial en la cadena pública llegará el día 29, cuando a las 18:00 horas se retransmitirá un especial sobre el funeral de Estado de las víctimas que dejaron las torrenciales lluvias de aquella tarde y las decisiones políticas que se tomaron y que no se tomaron y que estará presentado por Pepa Bueno.
Por su parte, en laSexta también han preparado un seguimiento del aniversario de la DANA. En el caso de la cadena de Atresmedia, el martes emitirá un especial de 'Equipo de Investigación' que estará centrado en la ausencia de Carlos Mazón, president de la Comunitat Valenciana, en las horas claves.
Un día después, el 29 de octubre, la cadena optará por un nuevo especial de 'El Objetivo'. Ana Pastor se desplazará hasta Valencia para presentar en directo esta nueva entrega un año después de la DANA.
Se espera que ese día todas las cadenas recuerden el acontecimiento, por lo que seguramente habrá coberturas especiales en programas informativos de cada cadena.
