'La Voz' cierra sus audiciones a ciegas con pleno de victorias pese a la subida de 'De Viernes' con Bárbara Rey y Amador Mohedano

'La Voz' cerró anoche sus audiciones a ciegas y completó su pleno de victorias en la noche del viernes. El programa que presenta Eva González se elevó hasta un 13,9% y 1.178.000 espectadores, su tercer mejor dato de temporada.

Sin embargo, la mejora del show de Antena 3 no impidió la subida también de 'De Viernes', que alcanzó un buen 12,1% y 883.000 seguidores con las entrevistas de Bárbara Rey y Amador Mohedano.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, La 1 sigue sin encontrar su hueco en la quinta noche semanal y se conforma con un 7,8% para su película, mientras que Cuatro (6,8%) sigue por encima de 'Equipo de Investigación' (5,2%).

Por la tarde, la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias lidera con un 13,2% y 931.000 adeptos, por lo que TVE no nota la ausencia de sus seriales 'Valle Salvaje' y 'La promesa', que se vienen moviendo en datos similares o ligeramente inferiores a los que ayer cosechó la entrega de galardones.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,9% y 1.178.000

Telecinco

De viernes: 12,1% y 883.000

La 1

Plan de c1ne: Marte: 7,8% y 739.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 634.000

El Blockbuster: El protector: 6,8% y 634.000

laSexta

laSexta Clave: 3,6% y 339.000

laSexta Columna: 5,8 y 605.000

Equipo de Investigación: 5,2% y 511.000 / 4,2% y 299.000

La 2

Cifras y letras: 4,2% y 413.00 / 6,1% y 640.000

Plano general: 2,9% y 308.000

Historia de nuestro cine: 2,8% y 234.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 9,7% y 343.000

La 1

Plan de c1ne 2: Ad Astra: 8,7% y 831.000

Diario América 24h: 6,5% y 130.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,6% y 194.000 / 8,2% y 169.000

Cuatro

Cine Cuatro: El rehén: 4,8% y 199.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,5% y 1.113.000

Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 740.000

Pasapalabra: 20,4% y 1.738.000

La 1

Directo al grano: 11,2% y 869.000

Premios Princesa de Asturias: 13,2% y 931.000

Malas lenguas: 10,3% y 822.000

Aquí la tierra: 11,9% y 1.035.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,7% y 746.000

El diario de Jorge: 10 y 708.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 703.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 471.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 395.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 456.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,4% y 311.000

La 2

Saber y ganar: 2,5 y 215.000 / 6,8% y 584.000

Grandes Documentales: 4,1% y 309.000

Malas lenguas: 5,7% y 402.000

Mi casa flotante: 2,1% y 173.000

Cifras y letras: 1,7% y 150.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 273.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,1% y 776.000

La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.492.000

La 1

La Hora de La 1: 20,4% y 358.000

Mañaneros 360: 15,5% y 429.000 / 10,4% y 755.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 166.000 / 13,4% y 259.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 247.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,7% y 153.000

El programa de Ana Rosa: 12,3% y 281.000

Vamos a ver: 10,3% y 598.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 20.000 / 2,4% y 42.000 / 3,2% y 64.000

En boca de todos: 7,4% y 206.000

La 2

El cazador stars: 1,8% y 106.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,4% y 1.937.000

Telediario 1: 14% y 1.210.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 790.000

laSexta Noticias 14H: 7,5% y 538.000

Noticias Cuatro 1: 7,1% y 459.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18% y 1.763.000

Telediario 2: 11,3% y 1.118.000

Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 737.000

laSexta Noticias 20H: 5,6% y 462.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 384.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,4%), Telecinco (10%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).