Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

Eugenia Osbrone fue anoche una de las invitadas de 'De viernes' y su testimonio sobre la muerte de su madre, Sandra Domecq emocionó y mucho a Bea Archidona, que acabó entre lágrimas al empatizar con la invitada.

Eugenia recordaba así uno de los momentos más duros de su vida, cuando sólo tenía 19 años y su madre fallecía: "Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en el que se fue se nos fue todo", decía muy emocionada.

"Era una dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí", añadía Osborne. "En todos los momentos de mi vida siempre pienso que me gustaría poder preguntarle qué haría ella, que me dijese que todo va a ir bien. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía".

Entre lágrimas, la hija de Bertín seguía relatando lo que significaba la figura de su madre: "Echo de menso el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir porque venía siempre a darnos un beso cuando se iba a la cama. Me acuerdo del olor de sus manos, de su risa y de verla bailar".

Ante este emotivo relato, Bea Archidona también se dejó ver emocionada y, sin poder contenerse, rompió a llorar: "Ella también ha pasado por lo mismo", explicaba Santi Acosta. "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado súper bien", decía la presentadora, que seguidamente se fundía en un abrazo con la invitada.