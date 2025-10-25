Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'De viernes'

Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

"Lo siento igual", decía emocionada la presentadora que terminó abrazando a la invitada

'De viernes'

'De viernes' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Eugenia Osbrone fue anoche una de las invitadas de 'De viernes' y su testimonio sobre la muerte de su madre, Sandra Domecq emocionó y mucho a Bea Archidona, que acabó entre lágrimas al empatizar con la invitada.

Eugenia recordaba así uno de los momentos más duros de su vida, cuando sólo tenía 19 años y su madre fallecía: "Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en el que se fue se nos fue todo", decía muy emocionada.

"Era una dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí", añadía Osborne. "En todos los momentos de mi vida siempre pienso que me gustaría poder preguntarle qué haría ella, que me dijese que todo va a ir bien. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía".

Entre lágrimas, la hija de Bertín seguía relatando lo que significaba la figura de su madre: "Echo de menso el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir porque venía siempre a darnos un beso cuando se iba a la cama. Me acuerdo del olor de sus manos, de su risa y de verla bailar".

Ante este emotivo relato, Bea Archidona también se dejó ver emocionada y, sin poder contenerse, rompió a llorar: "Ella también ha pasado por lo mismo", explicaba Santi Acosta. "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado súper bien", decía la presentadora, que seguidamente se fundía en un abrazo con la invitada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  4. Bajar las pensiones a toda costa
  5. El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
  6. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  7. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  8. El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan

Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

Al rescate del Diablo negro, el olvidado padre de Dumas que se enfrentó a Napoleón

Al rescate del Diablo negro, el olvidado padre de Dumas que se enfrentó a Napoleón

Trump recupera la política del "gran garrote" y la doctrina Monroe con Latinoamérica

Trump recupera la política del "gran garrote" y la doctrina Monroe con Latinoamérica

Peugeot ofrece una gama de vehículos comerciales capaces de cubrir cada necesidad profesional y de ocio

Peugeot ofrece una gama de vehículos comerciales capaces de cubrir cada necesidad profesional y de ocio

El 'bullying' se enquista por las dificultades para identificarlo y la nula intervención inmediata

El 'bullying' se enquista por las dificultades para identificarlo y la nula intervención inmediata

¿Dónde están ellos en las tareas domésticas?

¿Dónde están ellos en las tareas domésticas?

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 25 de octubre de 2025

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 25 de octubre de 2025

El influencer Javier Morant intensifica el debate sobre las relaciones de pareja: "Las novias en España son de las peores del mundo”

El influencer Javier Morant intensifica el debate sobre las relaciones de pareja: "Las novias en España son de las peores del mundo”