Audiencias 23/10/2025

'Sueños de libertad' logra máximo histórico en Antena 3 y 'Malas lenguas' arrasa en La 2 con su mejor dato

La tarde se dispara para ambas cadenas, mientras la noche vuelve a decantarse por 'Supervivientes All Stars'.

'Sueños de libertad' y 'Malas lenguas'

'Sueños de libertad' y 'Malas lenguas' / Antena 3/RTVE

Madrid
La jornada de este jueves dejó sus mejores resultados en la franja de tarde. 'Sueños de libertad' se disparó en Antena 3 hasta un 15,8%, firmando su máximo histórico y consolidando su liderazgo en su franja. Un poco después, en La 1, 'La promesa' también vivió una tarde favorable con un 13,9%, reforzando la recuperación del canal público en las tardes. Sin embargo, el gran hito llegó en La 2: 'Malas lenguas' continúa su ascenso y alcanzó un 7,8%, en lo que supone su mejor dato desde el estreno en este canal, confirmándose como uno de los éxitos de revelación de la temporada.

Ya en la noche, 'Supervivientes All Stars' volvió a imponerse con claridad. La gala del jueves firmó un 18,9%, creciendo 0,7 puntos respecto a la semana anterior y manteniendo su liderazgo con holgura. La 1 retuvo parte del impulso de su tarde gracias a 'Futuro imperfecto', que mejoró con fuerza hasta un 13,1%.

Por su parte, Antena 3 siguió más descolgada en el horario estelar. 'La encrucijada' anotó un 9,6%, un dato estable pero insuficiente para competir con sus rivales directos. En Cuatro, 'Horizonte' descendió a un 7,8%, mientras que el cine de laSexta se mantuvo en un 4,5%.

En el access prime time, 'El hormiguero' recuperó terreno y firmó un 20,1% gracias a la visita de Isabel Preysler, imponiéndose a 'La revuelta' en La 1, que marcó un 13,5% pese al interés por la entrevista a Can Yaman.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.655.000 (13,5%)

Futuro imperfecto: 1.077.000 (13,1%)

Antena 3

El hormiguero: 2.416.000 (20,1%)

La encrucijada: 645.000 (9,6%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.200.000 (10,1%)

Supervivientes All Stars: 1.049.000 (18,9%)

laSexta

laSexta clave: 454.000 (4,2%)

El intermedio: 750.000 (6%)

El taquillazo “El contable”: 307.000 (4,5%)

Cuatro

First dates: 799.000 (6,7%)

First dates: 720.000 (5,9%)

Horizonte: 482.000 (7,8%)

La 2

Cifras y letras: 571.000 (5%)

Cifras y letras: 818.000 (6,6%)

El cine de La 2 “Las dos caras de la justicia”: 162.000 (1,5%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 287.000 (6,4%)

Futuro imperfecto: 116.000 (5,2%)

Antena 3

La encrucijada: 462.000 (12,1%)

La encrucijada: 103.000 (5,1%)

laSexta

Cine “Ciega obsesión”: 53.000 (2,3%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 116.000 (6,4%)

La 2

Cine “Ángeles y demonios”: 71.000 (1,6%)

Conciertos Radio 3: 26.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 919.000 (11,8%)

Valle Salvaje: 894.000 (13,1%)

La promesa: 958.000 (13,9%)

Malas lenguas: 976.000 (12,3%)

Aquí la Tierra: 1.236.000 (12,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.309.000 (15,8%)

Y ahora, Sonsoles: 790.000 (11,2%)

Pasapalabra: 1.957.000 (21,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 645.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 587.000 (8,4%)

Agárrate al sillón: 722.000 (7,7%)

laSexta

Zapeando: 496.000 (6,2%)

Más vale tarde: 358.000 (5,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 482.000 (6,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,5%)

La 2

Saber y ganar: 590.000 (6,8%)

Grandes documentales: 321.000 (4,3%)

Malas lenguas: 523.000 (7,6%)

Mi casa flotante: 153.000 (1,9%)

Grandes diseños: 243.000 (2,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 365.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 510.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 833.000 (10,8%)

Antena 3

Espejo público: 305.000 (12,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 872.000 (18,7%)

La ruleta de la suerte: 1.573.000 (22,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 148.000 (8,8%)

El programa de AR: 305.000 (12,5%)

Vamos a ver: 551.000 (8,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 179.000 (13%)

Aruser@s: 294.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 294.000 (8,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,9%)

Alerta cobra: 17.000 (1%)

Alerta cobra: 48.000 (2,6%)

Alerta cobra: 70.000 (3,3%)

En boca de todos: 219.000 (7,3%)

La 2

Zoom tendencias: 16.000 (1,9%)

Zoom tendencias: 21.000 (1,7%)

En las profundidades del océano: 26.000 (1,5%)

Saber vivir: 27.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)

La aventura del saber: 13.000 (0,6%)

Expedición culinaria: Alimentos del mar: 30.000 (1,3%)

Culturas 2: 19.000 (0,8%)

El western de La 2 “Gentleman Jo”: 75.000 (2,3%)

El cazador stars: 86.000 (1,4%)

Saber y ganar: 220.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.058.000 (23,1%)

Telediario 1: 1.366.000 (15,3%)

Informativos Telecinco 15h: 765.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 585.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 1: 463.000 (6,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.264.000 (20,2%)

Telediario 2: 1.478.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 21h: 792.000 (6,9%)

laSexta Noticias 20h: 584.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 404.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 127.000 (17,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 98.000 (8,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (15,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%).

TEMAS

