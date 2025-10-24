Nuevo matinal
RTVE lanza ‘El segon cafè’, el nuevo matinal de La 2Cat con Cristina Villanueva al frente
El programa apostará por la información cercana, el tono humano y el servicio público, con análisis, divulgación y testimonios ciudadanos.
La 2Cat estrenará este próximo lunes, 27 de octubre, ‘El segon cafè’, un nuevo magacín matinal producido por Videre Cat y presentado por la periodista catalana Cristina Villanueva, que regresa a RTVE para ponerse al frente de un espacio que pretende repasar la actualidad desde una mirada cercana, reflexiva y con fuerte conexión con el territorio.
El programa, que se emitirá de lunes a viernes a las 10:35h, dará continuidad a los temas informativos del día y abrirá la puerta a nuevas historias y protagonistas. La intención es ofrecer noticias tratadas con un tono humano, descubriendo experiencias y testimonios cotidianos que aporten profundidad y emoción al relato informativo. A Villanueva la acompañará en plató Elisabet Cortiles, encargada de la última hora, mientras que Yael Brusca comentará cada mañana aquello de lo que se habla en la calle.
La estructura del programa estará dividida en dos tramos. Hasta alrededor de las 12:00, se desarrollará una mesa de análisis más centrada en la actualidad. A partir de entonces, el formato adoptará un tono más distendido, con diversas secciones de servicio público. Entre ellas destacan ‘Ment sana’, con la neuropsicóloga Alba Cardalba; ‘El consultori’, con la ginecóloga Marimer Pérez y la sexóloga Elena Crespi; ‘Ciència i energía’, con la divulgadora Patrícia Canut; ‘Habitatge’, con el doctor en Humanidades Jordi Mir y la abogada Cristina Vallejo y ‘La butxaca’, con el periodista económico Umberto Salerno y el economista Jordi Martínez
Con ritmo ágil, cercanía y mirada ciudadana, ‘El segon cafè’ buscará ser un espacio que combine información, divulgación, entretenimiento y servicio público, atendiendo a las realidades locales y sociales del territorio catalán. El formato estará bajo la edición y presentación de Cristina Villanueva, que abandona laSexta tras años en la cadena de Atresmedia, y la dirección de Isabel Ojeda y Esther Costa.
