Movistar Plus+ refuerza su oferta de fútbol y seguirá emitiendo la Copa del Rey las próximas dos temporadas tras un acuerdo con RTVE

La plataforma garantiza un mínimo de 55 partidos por campaña en exclusiva tras llegar a un acuerdo con la televisión pública.

Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol

Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol / Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Movistar Plus+ ha cerrado un nuevo acuerdo con RTVE que le permitirá mantener los derechos de emisión de la Copa del Rey durante las temporadas 2025-26 y 2026-27. La plataforma reforzará así su presencia en el torneo, aumentando su disponibilidad de partidos y garantizando un mínimo de 55 encuentros por temporada en exclusiva dentro de sus canales, además del resto de choques que también se podrán ver a través de la propia plataforma.

Con este movimiento, Movistar Plus+ consolida su papel como la oferta más completa para seguir las grandes competiciones nacionales. A la Copa del Rey se suman LALIGA, la Supercopa de España, LALIGA de Segunda División y la 1ª RFEF, junto a un catálogo internacional que incluye la UEFA Champions League, Europa League y Conference League, la Premier League —en colaboración con DAZN— y las fases finales de la CONMEBOL Libertadores y Copa Sudamericana, además de las ligas de Argentina, Brasil y Arabia.

La nueva edición de la Copa del Rey comienza este mes de octubre con la primera ronda, en la que todas las eliminatorias serán a partido único hasta alcanzar las semifinales. Movistar Plus+ ofrecerá en cada ronda los partidos desde la segunda elección en adelante, sumando además una cobertura especial y producción propia para los cuatro encuentros de semifinales, que se emitirán en simulcast con RTVE.

La plataforma ha anunciado un despliegue técnico y narrativo de primer nivel, con emisión multicámara, comentaristas especializados y espacios dedicados al análisis y las declaraciones de los protagonistas. El objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva y mantener la esencia del torneo más imprevisible del fútbol español, en el que equipos modestos y grandes clubes se cruzan sobre el mismo césped.

Con esta adjudicación, Movistar Plus+ vuelve a reforzar su identidad como la gran casa del fútbol en España, manteniendo su apuesta por las competiciones nacionales y garantizando a los aficionados el mejor acceso posible al deporte rey, desde la primera ronda hasta la final.

