Una hija de Bertín Osborne rompe su silencio: ‘¡De Viernes!’ consigue sentarla por primera vez, y entrevista de nuevo a este miembro del Clan Jurado

‘¡De Viernes!’ vivirá este viernes una de sus entregas más esperadas con la presencia, por primera vez en un plató, de Eugenia Osborne. La segunda hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq abordará distintos episodios de su vida personal y familiar, entre ellos la reciente paternidad de su padre y los motivos por los que todavía no conoce a su nuevo hermano. También hablará de su relación con Gabriela Guillén, de la durísima pérdida de su hija Leticia ocho días después de nacer y del fallecimiento de su madre cuando ella tenía tan solo 19 años.

El programa contará además con la reaparición de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado regresará al plató para aclarar dudas sobre su estado de salud tras las imágenes que trascendieron este verano y que generaron preocupación. También explicará en qué punto se encuentra actualmente su relación con Rosa Benito, con sus hijos y con el resto de su familia.

Bárbara Rey también será protagonista de la noche. Tras su eliminación en ‘Bailando con las estrellas’, acudirá acompañada de su bailarín, Abel Gil, con quien ha forjado una conexión especial durante el concurso. Ambos harán balance de su paso por el talent show, marcado por algunas polémicas con el jurado. Además, Bárbara se referirá a las últimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, que ha asegurado que podría no poder ver a su nieta y ha anunciado que continuará adelante con la publicación de sus memorias, algo ante lo que la exvedette asegura no tener miedo. También responderá a las críticas de Ana Herminia Illas sobre su desempeño en el programa.

La entrega incluirá también un bloque final dedicado a la recta decisiva de ‘Supervivientes All Stars’. El espacio ofrecerá imágenes inéditas y valoraciones del momento actual del concurso con la participación de colaboradores como Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Yola Berrocal y Elena Rodríguez.