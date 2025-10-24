Noche intensa
Una hija de Bertín Osborne rompe su silencio: ‘¡De Viernes!’ consigue sentarla por primera vez, y entrevista de nuevo a este miembro del Clan Jurado
El programa recibe a Eugenia Osborne, Amador Mohedano y Bárbara Rey en una entrega marcada por emociones familiares y cuentas pendientes.
‘¡De Viernes!’ vivirá este viernes una de sus entregas más esperadas con la presencia, por primera vez en un plató, de Eugenia Osborne. La segunda hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq abordará distintos episodios de su vida personal y familiar, entre ellos la reciente paternidad de su padre y los motivos por los que todavía no conoce a su nuevo hermano. También hablará de su relación con Gabriela Guillén, de la durísima pérdida de su hija Leticia ocho días después de nacer y del fallecimiento de su madre cuando ella tenía tan solo 19 años.
El programa contará además con la reaparición de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado regresará al plató para aclarar dudas sobre su estado de salud tras las imágenes que trascendieron este verano y que generaron preocupación. También explicará en qué punto se encuentra actualmente su relación con Rosa Benito, con sus hijos y con el resto de su familia.
Bárbara Rey también será protagonista de la noche. Tras su eliminación en ‘Bailando con las estrellas’, acudirá acompañada de su bailarín, Abel Gil, con quien ha forjado una conexión especial durante el concurso. Ambos harán balance de su paso por el talent show, marcado por algunas polémicas con el jurado. Además, Bárbara se referirá a las últimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, que ha asegurado que podría no poder ver a su nieta y ha anunciado que continuará adelante con la publicación de sus memorias, algo ante lo que la exvedette asegura no tener miedo. También responderá a las críticas de Ana Herminia Illas sobre su desempeño en el programa.
La entrega incluirá también un bloque final dedicado a la recta decisiva de ‘Supervivientes All Stars’. El espacio ofrecerá imágenes inéditas y valoraciones del momento actual del concurso con la participación de colaboradores como Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Yola Berrocal y Elena Rodríguez.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario