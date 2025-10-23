Tensión máxima en 'La Hora de La 1': Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por sus condiciones laborales

Tensión máxima en RTVE. La presentadora Silvia Intxaurrondo ha demandado a la corporación pública por sus nuevas condiciones laborales que incluyen una importante rebaja de sueldo, tal y como publica El Mundo y ha podido verificar YOTELE.

El origen del conflicto radica en la transformación de su contrato: hasta ahora, Intxaurrondo estaba vinculada mediante la empresa Sukun Comunicación S.L., mientras que RTVE la ha reubicado como "personal no fijo" con un contrato directamente con la corporación. Según la información publicada, el nuevo acuerdo implicaría una reducción significativa de su salario y una pérdida de beneficios previos, lo que ha motivado la demanda.

Las fuentes jurídicas citadas por los medios señalan que la presentadora reclama que se respeten los términos económicos y de forma contractual de su anterior relación laboral. En concreto, se menciona que estaría exigiendo mantener un salario en torno a los 269.000 euros acordados previamente. La vista judicial se ha fijado para la primavera de 2026, según el calendario procesal que ya obra en manos del bufete que representa a Intxaurrondo.

Desde RTVE no se han emitido declaraciones oficiales al respecto, pero fuentes internas indican que la corporación entiende que el cambio contractual era necesario tras una inspección de Trabajo que consideró que su vínculo laboral anterior podía suponer un “falso autónomo”. El nuevo encuadre bajo personal no fijo se habría adoptado para regularizar la situación, según esas fuentes.

En cualquier caso, la demanda abre un frente importante en la cadena pública, justo cuando 'La Hora de La 1' se consolida como referente matinal. Para Intxaurrondo, la reclamación no solo es económica, sino también simbólica: mantener la dignidad de su aportación profesional y reivindicar que sus derechos laborales se respeten como los de cualquier trabajador del medio.