Derechos televisivos

RTVE da otro golpe de efecto y deja a Movistar Plus+ sin la Copa del Rey

El grupo de comunicación público se hace con la competición para emitirla al completo durante las dos próximas temporadas

Copa del Rey en RTVE

Copa del Rey en RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
RTVE sigue dando golpes de efectos en su desafío por hacer que La 1 vuelva ser la cadena más vista. A su buen rendimiento en audiencias, el grupo se asegura ahora unos mejores resultados, gracias a la adquisición de los derechos televisivos de la Copa del Rey para la temporada 2025-2026 y 2026-2027.

De esta manera, la corporación pública asesta otro golpe a Movistar, que se queda también sin la Copa del Rey después de perder varios derechos de emisiones deportivas en favor de DZN. La compañía de pago venía ofreciendo la competición del K.O. hasta este mismo año.

El Lote 1 adquirido por el ente público incluye 116 partidos para su distribución comprendidos entre las próximas dos temporadas y sin incluir las finales de ambas citas, pues el último partido de la competición se vende de manera individual. No obstante, en los últimos años ha sido RTVE quien ha emitido la final del trofeo.

Javier Tebas ha confirmado que los derechos adquiridos por RTVE han sido adjudicadoscon un incremento del 15% en el valor. A este evento se suman otras citas deportivas que la corporación tiene adquiridas como el Mundial de 2026.

