Estreno muy pronto

'La isla de las tentaciones' descubre a sus 16 solteros y solteras antes de iniciar su novena temporada

El programa desvela a sus 16 solteros antes de poner fecha de estreno a la nueva temporada en Telecinco.

'La isla de las tentaciones 9' solteros

'La isla de las tentaciones 9' solteros / Mediaset

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
'La isla de las tentaciones 9' está a punto de llegar a Telecinco, pero antes de hacerlo ha estrenado en Mediaset Infinity el programa previo, 'Rumbo a las tentaciones', donde ha desvelado la identidad de los 16 de los nuevos solteros y solteras.

Aitor: 28 años

Aitor es administrativo y vive en Barcelona. Este soltero asegura en su presentación que se "considera un golfo" porque le gustan las mujeres y no se esconde, puesto que está soltero y puede "hacer lo que quiera". No tiene ningún prototipo de mujer, lo único que pide es que le entre por los ojos. Además, se considera un poco "flipado", a pesar de que cuando le conocen asegura que es como un "oso de peluche".

Cristina: 23 años

Cristina es de Las Palmas de Gran Canaria y es auxiliar de enfermería. Se define como alocada e impulsiva, haciendo las cosas "sin mirar las consecuencias".Tiene un lado poligonero que hace que si "la buscan, la encuentren". Quiere a alguien fiel y que le respete. Tiene muy claro que va a arrebatar -"por no decir todas"- la mayoría de relaciones que entren.

Andrea: 33 años

Andrea es italiano y empresario. Busca alguien con personalidad y asegura que estar un tiempo soltero le ha hecho disfrutar"sin preocupaciones". No se considera alguien muy enamoradizo. De hecho, piensa que el amor es "lo más peligroso que existe".

Soraya: 22 años

Soraya es de Madrid, trabaja como administrativa y se define como una chica "explosiva". "He tenido un lío con una persona que tenía pareja durante casi cuatro años. Se casó con la chica, la escribí y me dijo: 'Si quieres lo compartimos'. Y dije, venga, lo vamos a compartir", comenta en su presentación.

Iñaki: 32 años

Iñaki, de Barcelona es un tipo alegre, que no tiene vergüenza y detallista. "No vendo la moto a nadie, si te gusto bien y si no también", indica en su vídeo presentación. Liga mucho, aunque no sabe muy bien el por qué: lo que sí sabe es que le gusta.

Vita: 23 años

Vita tiene 23 años, estudia Administración y Finanzas y viene de Girona, aunque nació en Etiopía. Según cuenta, es muy fiestera y le encanta pasárselo bien. Hay algo que le define y mucho mucho: es muy versátil y se adapta a cualquier situación. Es fan de ella misma: "No es que me quiera, es que me amo".

Borja: 27 años

Borja vive en Tenerife, aunque es natural de Andalucía. El joven pisa fuerte afirmando que el sexo es su "hobbie favorito". "Para ligar utilizo mi personalidad", añade antes de definirse como muy aventurero y amante del cachondeo.

Olatz: 27 años

Olatz, nutricionista y de San Sebastián, es todo lo contrario "al mito de la chica vasca". Se define como alguien súper abierta y muy transparente. Además, confiesa que mucha gente le dice que se parece a Penélope Cruz o Demin Moore. "Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donosti", apunta la soltera.

Andrea Calush: 26 años

Andrea Calush es monitor de ocio y tiempo libre y viene de Italia, aunque actualmente vive en Fuerteventura. Se considera "romántico y pasional" y le encanta bailar. Y una persona deportista: hace Muay thai, sabe hacer mortales, fútbol, skate... En su vídeo presentación señala que tiene una pequeña obsesión con las chicas operadas. Acude a 'La isla de las tentaciones' para demostrar que, al margen de ser una "serpiente venenosa", dentro tiene un buen corazón.

Estefanía: 28 años

Estefanía vive en Madrid, aunque es de Cartegana y actualmente es azafata de vuelo. Intensa, extrovertida y graciosa, la soltera busca un chico cariñoso, atento y fiel, algo que espera encontrar en algún chico que acuda con pareja a la villa.

Melchor: 22 años

Melchor es trabajador en una empresa de eficiencia energética y natural de Valencia.Este soltero asegura que en una relación siempre ha sido fiel pero cuando está soltero, es "lo más golfo que puedas conocer". El prototipo de chicas que le gustan suele tender a rubias, pero no se cierra a nada. Y reconoce ser un poco superficial. Y bromea, mirando a cámara en su vídeo presentación: "Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano".

