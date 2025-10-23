'Sin gluten' sigue bajando, pero lidera frente a último 'Juego de pelotas', que se despide con mínimo histórico

'Sin gluten' vuelve a liderar la noche del miércoles aunque lo vuelve a hacer con bajada. Los dos capítulos de la comedia de TVE promedian un 11% y 799.000 espectadores, pero se deja ya seis puntos desde su estreno, hace sólo dos semanas.

En segunda posición se queda 'Juego de pelotas', que se despide de Antena 3 con mínimo tras desinflarse semanalmente. El concurso de Juanra Bonet llegó revolucionando la noche del miércoles con un abrumante 18,6% y sin embargo, se despide 7 semanas después con un pobre 9,2% y 576.000 fieles.

Antes, la batalla del access la gana por la mínima 'La revuelta', que pese a anotar un dato inferior en su franja total (12,7% vs 13% de 'El Hormiguero), sí supera al programa de Pablo Motos en horario de coincidencia (21:56-23:14 horas) con un 12,98% frente al 12,97% del show de Antena 3.

Por la tarde, 'Pasapalabra' anota récord de temporada y supera los 2 millones de seguidores en la tarde, subiendo hasta el 21,4% de share y dejando sin opciones al resto de ofertas y se convierte en el programa más visto del día.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,7% y 1.558.000

Sin gluten: 11% y 799.000

Antena 3

El Hormiguero: 13% y 1.589.000

Juego de pelotas 9,2% y 576.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 8% y 974.000

La agencia: 8,9% y 654.000

Cuatro

First Dates: 5,6% y 682.000 / 6,8% y 832.000

Callejeros: 6,6% y 464.000

laSexta

laSexta Clave: 3,7% y 408.000

El Intermedio: 5,8% y 716.000

El Taquillazo: Señor, dame paciencia: 4,6% y 311.000

La 2

Cifras y letras: 4,2% y 499.000 / 6,9% y 866.000

En primicia: 2,9% y 350.000

En portada: 2,5% y 224.000

Documentos TV: 1,6% y 99.000

LATE NIGHT

La 1

Sin gluten: 7,5% y 216.000

La noche en 24h: 6,1% y 89.000

Antena 3

Juego de pelotas: 6,2% y 146.000

laSexta

Señor, dame paciencia: 5,2% y 125.000 / 5,9% y 87.000

Telecinco

La agencia: 6,7% y 230.000

El rey del mando: 2,3% y 33.000

Cuatro

Callejeros: 6,2% y 186.00

El Desmarque: 2,7% y 41.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,2% y 1.170.000

Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 754.000

Pasapalabra: 21,4% y 2.035.000

La 1

Directo al grano: 11,3% y 891.000

Valle Salvaje: 13,3% y 909.000

La promesa: 13,7% y 960.000

Malas lenguas: 12,3% y 984.000

Aquí la tierra: 13,4% y 1.316.000

Telecinco

El tiempo justo: 9% y 688.000

El diario de Jorge: 9,5% y 672.000

Agárrate al sillón: 7,4% y 716.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,7% y 439.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 404.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 429.000

Más Vale Tarde: 5% y 353.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 125.000 / 6,1% y 538.000

Grandes Documentales: 3,7% y 280.000

Malas lenguas: 6,4% y 445.000

Espacios increíbles: 1,7% y 134.000

Grandes diseños: 2,4% y 239.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,3% y 295.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,3% y 836.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.574.000

La 1

La Hora de La 1: 17,3% y 315.000

Mañaneros 360: 15,4% y 451.000 / 10,9% y 848.000

laSexta

Aruser@s: 13,8% y 183.000 / 14,5% y 297.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 280.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,7% y 154.000

El programa de AR: 12,3% y 298.000

Vamos a ver: 10,2% y 636.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 12.000 / 1,3% y 23.000 / 3,2% y 67.000

En boca de todos: 7,3% y 218.000

La 2

El cazador Stars: 1,5% y 94.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,1% y 1.989.000

Telediario 1: 14,5% y 1.305.000

Informativos Telecinco 15H: 10,5% y 947.000

laSexta Noticias 14H: 7,3% y 564.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 463.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,2% y 1.998.000

Telediario 2: 11,7% y 1.350.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 807.000

laSexta Noticias 20H: 5,7% y 504.000

Noticias Cuatro 2: 4,8% y 422.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,5%).

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%).