Audiencias 22/10/2025
'Sin gluten' sigue bajando, pero lidera frente a último 'Juego de pelotas', que se despide con mínimo histórico
'La agencia' corta su racha en Telecinco y sube hasta el 8,9%, pero sigue en tercera opción
'Sin gluten' vuelve a liderar la noche del miércoles aunque lo vuelve a hacer con bajada. Los dos capítulos de la comedia de TVE promedian un 11% y 799.000 espectadores, pero se deja ya seis puntos desde su estreno, hace sólo dos semanas.
En segunda posición se queda 'Juego de pelotas', que se despide de Antena 3 con mínimo tras desinflarse semanalmente. El concurso de Juanra Bonet llegó revolucionando la noche del miércoles con un abrumante 18,6% y sin embargo, se despide 7 semanas después con un pobre 9,2% y 576.000 fieles.
Antes, la batalla del access la gana por la mínima 'La revuelta', que pese a anotar un dato inferior en su franja total (12,7% vs 13% de 'El Hormiguero), sí supera al programa de Pablo Motos en horario de coincidencia (21:56-23:14 horas) con un 12,98% frente al 12,97% del show de Antena 3.
Por la tarde, 'Pasapalabra' anota récord de temporada y supera los 2 millones de seguidores en la tarde, subiendo hasta el 21,4% de share y dejando sin opciones al resto de ofertas y se convierte en el programa más visto del día.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,7% y 1.558.000
Sin gluten: 11% y 799.000
Antena 3
El Hormiguero: 13% y 1.589.000
Juego de pelotas 9,2% y 576.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 8% y 974.000
La agencia: 8,9% y 654.000
Cuatro
First Dates: 5,6% y 682.000 / 6,8% y 832.000
Callejeros: 6,6% y 464.000
laSexta
laSexta Clave: 3,7% y 408.000
El Intermedio: 5,8% y 716.000
El Taquillazo: Señor, dame paciencia: 4,6% y 311.000
La 2
Cifras y letras: 4,2% y 499.000 / 6,9% y 866.000
En primicia: 2,9% y 350.000
En portada: 2,5% y 224.000
Documentos TV: 1,6% y 99.000
LATE NIGHT
La 1
Sin gluten: 7,5% y 216.000
La noche en 24h: 6,1% y 89.000
Antena 3
Juego de pelotas: 6,2% y 146.000
laSexta
Señor, dame paciencia: 5,2% y 125.000 / 5,9% y 87.000
Telecinco
La agencia: 6,7% y 230.000
El rey del mando: 2,3% y 33.000
Cuatro
Callejeros: 6,2% y 186.00
El Desmarque: 2,7% y 41.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,2% y 1.170.000
Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 754.000
Pasapalabra: 21,4% y 2.035.000
La 1
Directo al grano: 11,3% y 891.000
Valle Salvaje: 13,3% y 909.000
La promesa: 13,7% y 960.000
Malas lenguas: 12,3% y 984.000
Aquí la tierra: 13,4% y 1.316.000
Telecinco
El tiempo justo: 9% y 688.000
El diario de Jorge: 9,5% y 672.000
Agárrate al sillón: 7,4% y 716.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,7% y 439.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 404.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 429.000
Más Vale Tarde: 5% y 353.000
La 2
Saber y ganar: 2,5% y 125.000 / 6,1% y 538.000
Grandes Documentales: 3,7% y 280.000
Malas lenguas: 6,4% y 445.000
Espacios increíbles: 1,7% y 134.000
Grandes diseños: 2,4% y 239.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,3% y 295.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,3% y 836.000
La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.574.000
La 1
La Hora de La 1: 17,3% y 315.000
Mañaneros 360: 15,4% y 451.000 / 10,9% y 848.000
laSexta
Aruser@s: 13,8% y 183.000 / 14,5% y 297.000
Al Rojo Vivo: 8,2% y 280.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,7% y 154.000
El programa de AR: 12,3% y 298.000
Vamos a ver: 10,2% y 636.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,8% y 12.000 / 1,3% y 23.000 / 3,2% y 67.000
En boca de todos: 7,3% y 218.000
La 2
El cazador Stars: 1,5% y 94.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,1% y 1.989.000
Telediario 1: 14,5% y 1.305.000
Informativos Telecinco 15H: 10,5% y 947.000
laSexta Noticias 14H: 7,3% y 564.000
Noticias Cuatro 1: 6,6% y 463.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,2% y 1.998.000
Telediario 2: 11,7% y 1.350.000
Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 807.000
laSexta Noticias 20H: 5,7% y 504.000
Noticias Cuatro 2: 4,8% y 422.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,5%).
Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%).
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Bajar las pensiones a toda costa
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- Gonzalo Bernardos vaticina un repunte del mercado inmobiliario: “Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda”
- Ouigo abre una nueva ruta de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla
- Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones