Cristina Pedroche anuncia unas Campanadas históricas: simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer y un despliegue insólito: "Va a ser la Súper Bowl"

Atresmedia apuesta fuerte para despedir el año. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las Campanadas de Fin de Año en una retransmisión conjunta que podrá verse a la vez en Antena 3, laSexta y atresplayer. El grupo de comunicación refuerza así su confianza en la pareja televisiva más icónica de la Nochevieja, que volverá a reencontrarse con el público desde la Puerta del Sol de Madrid.

La decisión marca un nuevo hito en la estrategia navideña de Atresmedia, que busca trasladar el éxito del llamado “efecto Pedroche” a todas sus ventanas de emisión. Esta emisión multicanal amplificará la visibilidad de las marcas y anunciantes en el evento televisivo más seguido del año, donde el grupo se ha consolidado como líder comercial de las Campanadas durante la última década.

El pasado año, la retransmisión de Pedroche y Chicote alcanzó un 28,1% de cuota de pantalla y más de 4,3 millones de espectadores de media, con picos de casi 6 millones y un 35,1% en el minuto más visto de la noche. En total, más de 8,6 millones de personas conectaron con Antena 3 durante la emisión, cifras que reafirman su posición como la primera cadena privada capaz de liderar las Campanadas en España.

El especial de 2025 promete superar todas las expectativas. Atresmedia prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, que volverá a convertir la medianoche del 31 de diciembre en un acontecimiento social, familiar y televisivo. Pedroche y Chicote, inseparables desde hace diez años, volverán a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.