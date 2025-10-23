Arturo Valls vuelve a Antena 3 para tratar de recuperar el liderazgo de la noche del miércoles

Arturo Valls vuelve a Antena 3 con la segunda temporada de 'El 1%', que se estrena el próximo miércoles después de 'El Hormiguero'. El concurso regresa a la cadena más de un año después de su primera temporada, que gustó a la audiencia con un 14,3% de media.

Cien concursantes volverán a medirse a preguntas de lógica y razonamiento para alcanzar el exclusivo premio de 100.000 euros. El propio Valls asegura que esta temporada viene “llena de talento, ingenio y momentos únicos” que atraparán a los espectadores.

En la noche del miércoles, el concurso sustituirá a 'Juego de pelotas', tratando de recuperar el liderazgo de la noche frente a TVE, que lleva dominando con 'Los archivos del NO-DO' y 'Sin gluten'. En cuanto al resto de rivales, el programa de Valls se enfrentará también a 'La agencia', 'Callejeros' y el cine de laSexta.

En 'El 1%', cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con preguntas que acertaría el 90% de la población, más sencillas. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal, queda eliminado. Al final del programa, quienes sobrevivan se enfrentarán a la pregunta que sólo un 1% acertaría.