Graves acusaciones
Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
El religioso y reportero se ve envuelto en este grave hecho que supuestamente tuvo lugar en los días posteriores al cónclave en el Vaticano.
El periodista y sacerdote Antonio Pelayo ha sido acusado de agresión sexual por parte de otro profesional de la información, según informa el periodista Giulio de Santis en el diario italiano Corriere della Sera. Según esta información, el denunciante, de 40 años, interpuso una denuncia ante la policía asegurando que el corresponsal de Antena 3 en Roma le intentó forzar a mantener una relación íntima no consentida con él, tras invitarle a cenar en su domicilio.
Tras un tiempo dedicado a analizar esta denuncia, la Fiscalía de Roma cerró la investigación preliminar y presentó cargos por agresión sexual contra Antonio Pelayo, que tras este episodio habría pedido perdón al afectado al entender que su comportamiento no había sido el adecuado. El caso ha quedado ahora a disposición del tribunal competente, como cuenta el citado medio. EN ELABORACIÓN.
