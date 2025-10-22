Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva etapa

Telecinco refuerza sus informativos: Ángeles Blanco se une a Franganillo y competirá en audiencia con su marido, Vicente Vallés

La cadena trata de relanzar la edición nocturna de sus informativos, que se mueve en torno al 7% y 8% de audiencia.

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en una foto promocional de 'Informativos Telecinco'

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en una foto promocional de 'Informativos Telecinco' / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Informativos Telecinco' prepara una reformulación con la incorporación de Ángeles Blanco a la edición nocturna para acompañar a Carlos Franganillo a partir del próximo lunes 3 de noviembre. De esta manera, la periodista pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, que lidera cada noche con el noticiero de Antena 3.

Blanco cambia el mediodía por la noche para reforzar el informativo e intentar impulsar sus audiencias, que se mueven en torno al 7% y 8% de share. Además, la cadena prepara un nuevo enfoque narrativo y audiovisual para hacer sus espacios informativos más atractivos.

Ángeles Blanco actualmente presenta cada tarde la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, que a partir de noviembre se quedará en solitario al frente de las noticias, siguiendo el modelo de Antena 3, que en la sobremesa tiene a Sandra Golpe y por la noche a la pareja formada por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Bajar las pensiones a toda costa
  2. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  3. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  4. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  5. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  6. Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
  7. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  8. La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra

'Supervivientes All Stars' se acerca a su final con una expulsión decisiva, las últimas nominaciones y el nombre de los primeros finalistas

'Supervivientes All Stars' se acerca a su final con una expulsión decisiva, las últimas nominaciones y el nombre de los primeros finalistas

General Dynamics mueve ficha en España: ofrece su tecnología para el obús autopropulsado y reta a Indra en el gran contrato de defensa

General Dynamics mueve ficha en España: ofrece su tecnología para el obús autopropulsado y reta a Indra en el gran contrato de defensa

Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

Condenado a un año de prisión por quitarse en preservativo sin que la mujer lo supiera

Condenado a un año de prisión por quitarse en preservativo sin que la mujer lo supiera

Netflix convierte a ‘KPop Demon Hunters’ en franquicia millonaria: Mattel y Hasbro se suman para capitalizar el fenómeno

Netflix convierte a ‘KPop Demon Hunters’ en franquicia millonaria: Mattel y Hasbro se suman para capitalizar el fenómeno

Qué significa apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil, según la psicología

Qué significa apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil, según la psicología

Sarkozy, prisión. Macron, ¿dimisión?

Sarkozy, prisión. Macron, ¿dimisión?

Sarkozy, prisión. Macron, ¿dimisión?

Sarkozy, prisión. Macron, ¿dimisión?