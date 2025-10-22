Audiencias 21/10/2025
Tarde de máximos históricos: 'Valle Salvaje' consigue su dato más alto y pasa a 'La promesa', mientras 'El tiempo justo' llega a su mejor share en Telecinco
La 1 brilla en la franja vespertina con récords para su primera ficción diaria y Telecinco celebra el máximo histórico de su magacín.
La jornada del martes 21 de octubre dejó una tarde histórica en TVE, con ‘Valle Salvaje’ alcanzando su mejor dato hasta la fecha y superando por primera vez a ‘La promesa’ en cuota de pantalla. La ficción de La 1 consiguió un 13,6% de share, firmando un récord absoluto desde su estreno, mientras que la veterana serie se mantuvo en un excelente 12,8%.
El éxito de la cadena pública en la franja vespertina se completa con el gran momento que vive ‘El tiempo justo’ en Telecinco, que este martes consiguió su máximo histórico con un 10,2% de cuota, consolidándose como uno de los programas más estables de la tarde. Con este resultado, el formato presentado por Joaquín Prat refuerza su posición como alternativa competitiva frente al dominio de las series de TVE.
En el access prime time, ‘El hormiguero’ volvió a imponerse, aunque por la mínima, a ‘La revuelta’. El formato de Pablo Motos logró un 13,8% de share y cerca de 1,7 millones de espectadores, mientras que el espacio de David Broncano firmó un 13% con 1.586.000 seguidores, quedándose a tan solo seis décimas de distancia en su franja de coincidencia.
Ya en el prime time, ‘Supervivientes All Stars’ reafirmó su dominio con un 16,9%, dejando atrás a ‘Renacer’ en Antena 3, que se quedó en un 9,8% y 692.000 espectadores. Por su parte, ‘Código 10’ (Cuatro) creció ligeramente hasta un 6,5%, mientras que ‘Tesoro o cacharro’ (laSexta) bajó hasta un 3,1%.
En La 1, ‘Late Xou’ regresó tras una semana de parón por el fútbol y mantuvo su buena forma con un 12,4% y 891.000 espectadores, idéntico resultado al de hace dos semanas. También destacó ‘Cifras y letras’, que sigue ganando adeptos en La 2 y subió hasta un 6,4%, consolidando su éxito en la franja cultural.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.586.000 (13%)
Late Xou: 891.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.689.000 (13,8%)
Renacer: 692.000 (9,8%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.167.000 (9,7%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 996.000 (16,9%)
laSexta
laSexta clave: 403.000 (3,6%)
El intermedio: 715.000 (5,8%)
Tesoro o cacharro: 244.000 (3,1%)
Cuatro
First dates: 726.000 (6,1%)
First dates: 967.000 (7,9%)
Código 10: 390.000 (6,5%)
La 2
Cifras y letras: 518.000 (4,5%)
Cifras y letras: 798.000 (6,4%)
La noche en 24h: Portada: 230.000 (1,9%)
La noche en 24h: Portada: 181.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou: 164.000 (6%)
Antena 3
Renacer: 136.000 (5%)
laSexta
Tesoro o cacharro: 69.000 (2,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 119.000 (6,9%)
La 2
Grantchester: 52.000 (1,2%)
Grantchester: 26.000 (1%)
Conciertos Radio 3: 9.000 (0,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 884.000 (10,9%)
Valle salvaje: 946.000 (13,6%)
La promesa: 929.000 (12,8%)
Malas lenguas: 861.000 (10,3%)
Aquí la Tierra: 1.255.000 (12,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.138.000 (13,4%)
Y ahora, Sonsoles: 685.000 (9,3%)
Pasapalabra: 1.903.000 (19,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 790.000 (10,2%)
El diario de Jorge: 765.000 (10,3%)
Agárrate al sillón: 808.000 (8,1%)
laSexta
Zapeando: 499.000 (6%)
Más vale tarde: 345.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 504.000 (6,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 349.000 (4,7%)
La 2
Saber y ganar: 613.000 (6,9%)
Grandes documentales: 241.000 (3,1%)
Malas lenguas: 398.000 (5,6%)
Espacios increíbles: 154.000 (1,9%)
Grandes diseños: 209.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 323.000 (18,7%)
Mañaneros 360: 467.000 (15,5%)
Mañaneros 360: 899.000 (11,3%)
Antena 3
Espejo público: 251.000 (10,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 772.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.537.000 (21,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 149.000 (9,5%)
El programa de AR: 311.000 (12,9%)
Vamos a ver: 636.000 (9,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 181.000 (14%)
Aruser@s: 281.000 (14,3%)
Al rojo vivo: 305.000 (8,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (0,8%)
Alerta cobra: 26.000 (1,7%)
Alerta cobra: 52.000 (2,8%)
En boca de todos: 200.000 (6,5%)
La 2
Pueblo de Dios: 7.000 (0,9%)
Beatus Ille: 11.000 (1%)
Familias animales asombrosas: 14.000 (0,9%)
Agrosfera: 14.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 15.000 (0,8%)
La aventura del saber: 26.000 (1,2%)
Expedición culinaria: Alimentos del mar: 28.000 (1,2%)
Culturas 2: 12.000 (0,5%)
El western de La 2 “Yo soy vuestro verdugo”: 97.000 (2,6%)
El cazador stars: 63.000 (1%)
Saber y ganar: 197.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.085.000 (22,8%)
Telediario 1: 1.302.000 (14,3%)
Informativos Telecinco 15h: 877.000 (9,6%)
laSexta Noticias 14h: 641.000 (8%)
Noticias Cuatro 1: 463.000 (6,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.045.000 (17,8%)
Telediario 2: 1.406.000 (12,3%)
Informativos Telecinco 21h: 846.000 (7,2%)
laSexta Noticias 20h: 547.000 (5,9%)
Noticias Cuatro 2: 414.000 (4,5%)
Matinal
Telediario matinal: 122.000 (16,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 161.000 (15%)
El Matinal (Telecinco): 103.000 (9,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,6%), Telecinco (10,3%), Cuatro (5,7%), laSexta (5,6%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%).
