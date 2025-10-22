Ex compañeros
Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: "Se lo merece"
La presentadora valora la marcha de su colaborador a la pública y las audiencias que está consiguiendo 'Directo al grano'.
Susanna Griso rompe por fin su silencio sobre la salida de Gonzalo Miró de 'Espejo Público', rumbo a TVE. La presentadora, que tuvo al ahora presentador de 'Directo al grano' en su plantel de colaboradores hasta finales de agosto, ha respondido a las preguntas de los periodistas en un evento público.
"Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión", comenta la catalana que además valora las audiencias del magacín de La 1: "Me alegro mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece".
Y lo cierto es que el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró se ha instalado con éxito en la sobremesa de La 1, por encima del doble dígito y en segunda posición, solo por detrás de Antena 3 en su franja.
Respecto a la relación entre la conductora y Miró, ambos compartieron muchas horas de debate: "Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho", recuerda Griso.
