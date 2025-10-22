'Supervivientes All Stars' se acerca a su final con una expulsión decisiva, las últimas nominaciones y el nombre de los primeros finalistas

'Supervivientes All Stars 2' está a punto de llegar a su final. Después de casi dos meses de aventura, el reality decide esta noche quién continúa para las últimas galas de la aventura: Carlos o Torres. Todo en la gala de esta noche a las 22:00 horas con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño al frente.

El expulsado, que se quedará a las puertas de vivir la recta final del reality, podrá otorgar un punto extra en la última ronda de nominaciones de la edición, dando el beso de la traición a uno de sus compañeros. Antes de la expulsión, los supervivientes se reunirán en el Ágora de Poseidón para posicionarse sobre quién debe dejar el concurso.

Además, esta nochese conocerán los dos primeros finalistas:el primero será el ganador del juego de líder que disputarán Miri y Torres -Tony sustituiría a este último en caso de que resulte expulsado-; el segundo será el que logre evitar la nominación.

El liderazgo estará en juego en ‘El duelo de Afrodita’, un reto que pondrá a prueba la velocidad, el equilibrio y la capacidad de resolución de los dos participantes: deberán correr sobre una estructura sobre el mar, recoger las piezas de un puzle y completarlo en tierra firme.

La noche también deparará un doble juego de recompensa con una gran tortilla de patata en liza. En el primero, ‘La batalla de titanes’, los concursantes se dividirán en dos equipos que competirán simultáneamente en este reto de resistencia que se desarrollará sobre una estructura triangular en el mar que se inclinará progresivamente. El equipo que evite caer al agua disputará el segundo juego, ‘El laberinto de Creta’, en el que en un tiempo determinado deberán balancear una gran estructura sobre el mar para guiar dos pelotas hasta el centro de un laberinto.

Gloria Camila, última expulsada, será recibida en plató, donde se reencontrará con parte de su familia y analizará su participación en la aventura.