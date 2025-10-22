Casos judiciales
Imanol Arias reconoce sus errores en el caso Nummaria y evita apoyar públicamente a Ana Duato: "He metido la pata"
El actor se ha pronunciado sobre su condena y ha evitado hacerlo sobre el caso judicial de Ana Duato
Imanol Arias ha roto su silencio sobre su condena de dos años y dos meses de prisión por el caso Nummaria: "Mi piel está bastante bastante curtida, incluso me avergüenzo de haberlo pasado tan mal a veces porque no merece la pena", dijo en 'El despertador' de RNE.
"Cuando me dicen que hay dos años que se ha hecho mal, bueno pues yo lo acepto. Y al aceptar, devuelves y compensas y lo que quieres es recuperar esa vida que te ha dado, porque los procesos son muy largos", añadió sobre el duro proceso judicial que ha tenido que atravesar.
"Yo he estado diez años con todo esto, he metido la pata muchas veces porque además te alteras. (...) Tienes la autoestima muy tocada y el ego que te mantiene para trabajar muy alto y eso es una enfermedad que no merece mucho la pena", reconoce el que fuera protagonista de 'Cuéntame cómo pasó'.
Sobre el proceso judicial que afecta a su compañera de ficción Ana Duato, que fue absuelta en un primer momento y ahora vuelve a enfrentarse al juicio, Arias prefiere no pronunciarse: "Yo estoy cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada".
