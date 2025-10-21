Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 20/10/2025

'La revuelta' se impone a 'El Hormiguero' con Rufián y 'MasterChef Celebrity' lidera después

Cuatro estrena con éxito la serie 'Objetivo: París' y logra superar sin problemas a laSexta

'La revuelta' / 'El Hormiguero' / 'MasterChef Celebrity'

'La revuelta' / 'El Hormiguero' / 'MasterChef Celebrity' / LA 1/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La revuelta' se impuso anoche a 'El Hormiguero' en su particular lucha por dominar el access. El programa de David Broncano logró un buen 14,4% y 1.760.000 espectadores con la visita de Gabriel Rufián frente al 14% y 1.686.000 seguidores que anotó el formato de Pablo Motos.

Después, 'MasterChef Celebrity' mantiene el control de la noche con un buen 13,1% y 704.000 seguidores. En segundo lugar queda la serie 'Renacer', que obtiene un 10,6% y 708.000 adeptos en su franja.

Por su parte, el cine de Telecinco no llega al doble dígito con la película 'Sound of Freedom', que se conforma con un 9,6% y 581.000 apoyos. Mucho mejor le fue a Cuatro, que estrenó con éxito la serie 'Objetivo: París', reuniendo al 7,1% y 606.000 fieles y superando con creces al cine de laSexta.

Porque 'El Taquillazo' cumplió con 'Políticamente incorrectos', que cautivó al 5,9% del público, pero no brilló frente al resto de ofertas. Por último, 'Cifras y letras' anota récord de temporada antes de entregar su bote con un enorme 7,1% y 879.000 espectadores en La 2.

*En elaboración.

TEMAS

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
  3. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  4. Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
  5. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  6. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  7. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  8. ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo

Maduro lanza mensaje de apoyo a Petro: "Si tocan a Colombia tocan a Venezuela"

Maduro lanza mensaje de apoyo a Petro: "Si tocan a Colombia tocan a Venezuela"

'La revuelta' se impone a 'El Hormiguero' con Rufián y 'MasterChef Celebrity' lidera después

'La revuelta' se impone a 'El Hormiguero' con Rufián y 'MasterChef Celebrity' lidera después

Parlon comparecerá en el Parlament para explicar la actuación de los Mossos y el uso de gas pimienta en la manifestación propalestina

Parlon comparecerá en el Parlament para explicar la actuación de los Mossos y el uso de gas pimienta en la manifestación propalestina

¿El secreto de las hormigas para combatir epidemias? Rediseñan sus hogares

¿El secreto de las hormigas para combatir epidemias? Rediseñan sus hogares

El rincón de Figueres que aparece en una película de Netflix

El rincón de Figueres que aparece en una película de Netflix

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Estas son las viviendas que desaparecerán a partir del año 2030

Estas son las viviendas que desaparecerán a partir del año 2030

Día de contrastes en Catalunya este martes: del frío al calor

Día de contrastes en Catalunya este martes: del frío al calor