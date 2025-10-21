Audiencias 20/10/2025
'La revuelta' se impone a 'El Hormiguero' con Rufián y 'MasterChef Celebrity' lidera después
Cuatro estrena con éxito la serie 'Objetivo: París' y logra superar sin problemas a laSexta
'La revuelta' se impuso anoche a 'El Hormiguero' en su particular lucha por dominar el access. El programa de David Broncano logró un buen 14,4% y 1.760.000 espectadores con la visita de Gabriel Rufián frente al 14% y 1.686.000 seguidores que anotó el formato de Pablo Motos.
Después, 'MasterChef Celebrity' mantiene el control de la noche con un buen 13,1% y 704.000 seguidores. En segundo lugar queda la serie 'Renacer', que obtiene un 10,6% y 708.000 adeptos en su franja.
Por su parte, el cine de Telecinco no llega al doble dígito con la película 'Sound of Freedom', que se conforma con un 9,6% y 581.000 apoyos. Mucho mejor le fue a Cuatro, que estrenó con éxito la serie 'Objetivo: París', reuniendo al 7,1% y 606.000 fieles y superando con creces al cine de laSexta.
Porque 'El Taquillazo' cumplió con 'Políticamente incorrectos', que cautivó al 5,9% del público, pero no brilló frente al resto de ofertas. Por último, 'Cifras y letras' anota récord de temporada antes de entregar su bote con un enorme 7,1% y 879.000 espectadores en La 2.
*En elaboración.
