Prime Video pone fecha de estreno a la temporada 16 de 'La que se avecina': nueva duración y su llegada al cine

Los vecinos más caóticos de la televisión están de vuelta. Prime Video ha anunciado que estrenará la temporada 16 de ‘La que se avecina’ el próximo 18 de noviembre, una entrega muy especial que conmemorará el episodio 200 de la serie producida por Mediaset España y Contubernio Films. Esta nueva tanda contará con ocho episodios de 50 minutos de duración, que se estrenarán con lanzamiento semanal cada martes tras la publicación del primer capítulo.

Para celebrar este hito, los seguidores de la longeva comedia podrán disfrutar del episodio 200 en la gran pantalla. Las proyecciones tendrán lugar en más de 40 salas de Cine Yelmo de toda España a través de la ventana de contenido alternativo +Que Cine. Las funciones especiales están programadas para los días 11 y 15 de noviembre, y las entradas ya están disponibles en la web y app de la cadena. Las ciudades participantes incluyen Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo y Bilbao, entre muchas otras.

El reparto principal de esta nueva entrega reúne de nuevo a algunos de los nombres más emblemáticos del universo de La que se avecina: Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel, entre otros muchos.

Esta temporada promete una de las entregas más disparatadas y corales de la historia de la serie. Los vecinos de Contubernio 49 seguirán enfrentándose a sus particulares enredos: Amador se consolida como empresario mientras se deja llevar por un nuevo amor, Antonio Recio recluta nuevos “minions” para sus planes de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar sobreviven a la maternidad, Martín inaugura su restaurante, Bruno se lanza al cine como productor, y Menchu y Fina emprenden su peculiar cruzada contra el terrorismo. Tampoco faltarán los ingredientes clásicos: celos, okupas, sectas, drogas, cuernos, bucles espacio-temporales y una sorpresa “polvorienta” en el histórico episodio 200.

La temporada 16 de ‘La que se avecina’ está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group. Laura Caballero y Alberto Caballero repiten como productores ejecutivos, y el guion corre a cargo del propio Caballero junto a Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz.

Con 200 capítulos y 16 temporadas, la serie se consolida como una de las comedias más longevas y queridas de la televisión española, y encara su nueva etapa dispuesta a seguir haciendo historia con risas aseguradas.