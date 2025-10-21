'OT 2025' se enfrentó a su expulsión más igualada en una noche de homenaje a Leire Martínez

'OT 2025' emitió anoche su gala 5 con una expulsión igualadísima y un homenaje a Leire Martínez, después de anunciarse oficialmente el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y de ponerse a la venta las primeras entradas. Así, los concursantes subieron al escenario para cantar de manera grupal 'Mi nombre', la primera canción de la artista vasca tras su salida del grupo.

"Es que necesitaba un abrazito", se sinceraba la jueza después de que Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou, Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Tinho, Laura Muñoz y María Cruz se lanzaran a abrazarla después de la actuación. "Aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres", comentaba Chenoa.

Tras el emotivo momento, los nominados se enfrentaron a sus actuaciones en solitario. Lucía interpretó la canción 'Creo en mí' de Natalia Jiménez mientras que Judit optó por Malú y su 'Ciudad de papel'.

Después de ellas, el resto de concursantes hizo lo propio y se fueron subiendo al escenario para interpretar su tema. Una vez finalizadas las actuaciones, llegó el momento de la ajustada expulsión. Chenoa anunció que Lucía seguiría en la academia gracias al 50,3% de los apoyos del público.

De esta manera, Judit se convertía en la cuarta expulsada del talent show. Tras la despedida, entró en plató Míriam Rodríguez para anunciar a Crespo como favorito semanal y seguidamente el jurado puso en peligro a Lucía, Cristina, Claudia y Max. Los profesores se decantaron por Cristina y los compañeros salvaron a Claudia, por lo que Max y Lucía se enfrentarán a la expulsión del próximo lunes.