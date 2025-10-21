'MasterChef Celebrity' salvó a una de sus concursantes, que se había ausentado en la prueba anterior por fiebre

'MasterChef Celebrity' salvó anoche en su octava gala a una de sus peores concursantes de la noche, a pesar de haberse ausentado en la prueba anterior por fiebre. El programa arrancó con un desafío musical en el que los concursantes debían adivinar las canciones que sonaban para luego emplear las técnicas aprendidas a la hora de elaborar un plato con los ingredientes relacionados con esa pista musical. Una prueba en la que Parada brilló y Mala Rodríguez y Torito fueron los peores.

Ya en exteriores, Parada eligió a Soraya como capitana de su equipo rival para darle la oportunidad de redimirse de su primera y desastrosa capitanía. Sin embargo, la cantante no fue capaz de lograr la salvación de su equipo debido a la baja de Valeria Ros, que tuvo que abandonar el cocinado por fiebre.

Juanjo Bona, Mariló Montero, Soraya Arnelas y Valeria Ros, ya recuperada, se enfrentaron a la prueba de expulsión que consistía en actualizar un plato combinado para convertirlo en uno de vanguardia. Todo ello con la ayuda durante 10 minutos de Lydia Olmo, Begoña Rodrigo, Paufeel y María Lo.

Una vez acabada la prueba, Mariló Montero respiró aliviada al coronarse como la mejor de la prueba. Instantes después, los jueces también decidieron salvar a Juanjo Bona, dejando a Soraya y Valeria en el alambre. Tras la deliberación, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera decidieron que abandonara la cantante por su "deconstrucción" del plato. "No estoy orgullosa con el plato, pero sí con mi actitud", se despidió la manchega.