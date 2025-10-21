David Moreno estrena la nueva temporada de 'La casa de los retos': "Soy entretenedor, no me gusta que me encasillen en un solo formato"

David Moreno vuelve a demostrar por qué 'La casa de los retos' se ha convertido en uno de los formatos familiares más queridos de la televisión. El presentador habla con YOTELE sobre el éxito del programa de Boing y HBO Max, la importancia de mantener vivo al niño interior y el papel que juega la audiencia en cada edición. Cercano y entusiasta, Moreno reivindica la televisión que une a distintas generaciones frente al televisor y confiesa su deseo de seguir al frente del concurso "toda la vida", sin dejar de lado su faceta como actor, cantante y escritor.

YOTELE: ¿Qué hace especial 'La casa de los retos' frente a otros formatos de entretenimiento familiar?

DAVID MORENO: Pues que es un formato que vuelve a unir a la familia delante del televisor. Si lo pasan bien los niños, también lo pasan bien los adultos. Yo creo que no es un programa hecho solo para niños, sino para niños de todas las edades. El abuelo que lo ve se lo pasa en grande, el niño se lo pasa en grande y los padres también.

YOTELE: ¿Has tenido algún programa como referente a la hora de ponerte al frente de un formato así?

DAVID MORENO: No, no exactamente. Claro que todos hemos visto programas de antaño… No te voy a decir 'Con mucha marcha' de Leticia Sabater, pero sí he tenido referentes. Yo empecé presentando en mi casa, imitando a Jordi Cruz en 'Art Attack' o a Jesús Vázquez. Referentes como 'Club Disney', que yo veía de pequeño, o 'Megatrix', claro que los hay. Pero no te sabría decir uno concreto. Creo que 'La casa de los retos' es único. Dentro de que bebe un poco de todo eso, no hay otro igual.

YOTELE: Llevas ya varias temporadas al frente del programa y habéis conseguido varios premios. ¿Qué te inspira en cada nueva edición para mantener esa ilusión y esa frescura?

DAVID MORENO: Los concursantes. Ellos y la audiencia. Es increíble. Nosotros vemos el programa en la tele o lo hacemos, pero el único del equipo que tiene contacto directo con el público, al ser reconocido por ello, soy yo. Los niños no reconocen al director del programa porque no le ponen cara, ni a los productores o responsables de edición. Hay mucha gente que trabaja a destajo para que 'La casa de los retos' sea tan bonito y tan chulo, pero no se llevan el aplauso. Yo, que sí recibo ese cariño en la calle, te aseguro que es muy bonito. Quiero seguir haciendo 'La casa de los retos' toda mi vida.

YOTELE: ¿Cómo funciona el proceso de casting?

DAVID MORENO: En lo que respecta al casting, hay un equipo brillante detrás. De guion, de redacción… y el equipo de casting es espectacular. No sé exactamente qué buscan en los concursantes, pero estoy segurísimo de que, saliendo de manos tan expertas, siempre seleccionan a los mejores. Y si no son los mejores, desde luego lo parecen.

YOTELE: Cada temporada incorporáis nuevos retos. ¿Qué novedades tiene esta edición?

DAVID MORENO: Los concursantes son siempre la principal novedad, porque son ellos los verdaderos protagonistas de 'La casa de los retos'. El éxito del programa depende de ellos: de cómo viven la experiencia, de cómo disfrutan, de cómo se emocionan y de cómo superan las pruebas. Pero, además, hay muchos retos nuevos. Siguen los míticos como "Huevo Splash" o "Tarta para dos", pero también hemos incorporado otros como "Sube a la nube". Son muy divertidos.

YOTELE: Da la sensación de que disfrutas como un niño.

DAVID MORENO: Totalmente. Si en algún momento había dejado a un lado a mi niño interior, 'La casa de los retos' me lo ha hecho recuperar a la máxima potencia. No hay nada mejor que no olvidarte de quién eres, de quién fuiste y de lo que soñabas cuando eras pequeño. Yo estoy cumpliendo un sueño participando en este programa, porque desde niño soñaba con entretener desde la televisión.

YOTELE: Antes has dicho que te gustaría hacer 'La casa de los retos' para siempre, pero si algún día terminara, ¿te gustaría seguir ligado al entretenimiento infantil o diversificar hacia otros públicos?

DAVID MORENO: Bueno, es que yo hago de todo. En Telemadrid presento 'Toc Toc, ¿se puede?', he trabajado como colaborador en 'La familia de la tele', he sido reportero en 'Todo es mentira', he publicado un libro con la editorial Planeta y justo hoy he entregado el manuscrito de mi segundo. Además, escribo todos los viernes una columna de opinión en 20 Minutos. ¡Más diversificado imposible! También canto, he hecho teatro musical —fui uno de los protagonistas de 'High School Musical' junto con Daniel Diges y Macarena García—… Hago todo lo que puedo. No me gusta que me encasillen ni que me obliguen a elegir. No entiendo la televisión sin la música ni la música sin la escritura. Para mí todo está unido. Yo soy entretenedor, y quiero seguir siéndolo: ya sea para público familiar o para adultos.

YOTELE: Y fuera de todo lo que has hecho, ¿qué te queda por hacer? ¿Tienes algún sueño pendiente en televisión?

DAVID MORENO: Me encantaría hacer el espectáculo de 'La casa de los retos' en directo, en teatros, con público. Sería precioso. Y en televisión… me queda todo por hacer. Soy un novato y me encanta. Quiero seguir aprendiendo, creciendo, entreteniendo. Siempre que lo pueda compaginar con 'La casa de los retos', claro, porque ese programa es mi prioridad. Mi sueño es que cuando la gente encienda la tele y me vea, le salga una sonrisa. Que me vean como a un buen amigo o a un primo al que le tienen cariño. Eso es lo que quiero ser en televisión.