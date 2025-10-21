Abraham Mateo arrasa con ‘Quiero decirte’ gracias al fenómeno ‘Culpa Nuestra’ y celebra 20 años de carrera con un concierto en Madrid

El éxito de 'Culpa Nuestra', la tercera entrega de la saga juvenil de Prime Video, ha tenido un inesperado efecto colateral: el resurgir global de ‘Quiero decirte’, el tema de Abraham Mateo y Ana Mena que forma parte de su banda sonora. La canción, lanzada hace dos años, vive ahora una segunda vida gracias a su inclusión en la película protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, que se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional.

El impulso del filme ha llevado el tema a escalar en las principales listas del mundo, situándose en el puesto número 7 del ranking global y alcanzando el número uno en países como México, Chile, Venezuela, Colombia o Argentina. Además, el éxito ha cruzado el Atlántico y se ha colado en los charts de Francia, Alemania, Austria, Hungría, Estados Unidos y Canadá, consolidando a Abraham Mateo y Ana Mena como el dúo español más escuchado del momento.

El fenómeno ha sido tan grande que ambos artistas han confirmado que ya preparan una versión en italiano de ‘Quiero decirte’, tras el enorme impacto del tema en el país, donde también ha alcanzado el top de ventas. Con esta nueva etapa, Abraham Mateo vuelve a demostrar su poder internacional y su habilidad para conectar con públicos de todo el mundo.

En paralelo a este éxito, el gaditano atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con 20 años sobre los escenarios, prepara un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el próximo 11 de enero, en el que repasará su trayectoria y celebrará dos décadas de música, evolución y madurez artística. Además, ha sido confirmado como uno de los artistas que actuarán en los Premios Billboard Latinos, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami, compartiendo escenario con figuras como Ozuna, Peso Pluma o Béele.

Lejos de acomodarse, Abraham Mateo continúa creciendo y expandiendo fronteras. A su éxito global con ‘Quiero decirte’se suma su participación en el aniversario del musical El Rey León y la inminente publicación de nueva música. En su mejor momento profesional, el cantante y productor gaditano confirma que, veinte años después de su debut, sigue siendo una de las voces más sólidas y versátiles del pop latino actual.