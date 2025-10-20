En 'En boca de todos'
Nacho Abad denuncia haber sufrido una agresión y exigirá la pena máxima para los responsables
El presentador narró en su programa cómo fue agredido por la polarización que se vive en la sociedad
Nacho Abad denunció esta mañana en su programa haber sufrido una agresión durante el fin de semana. Según cuenta el presentador, una señora le reconoció en la calle y rayó su coche con unas llaves, tal y como se encargó de mostrar Abad gracias a las cámaras de su vehículo.
"Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce. Acto seguido, decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo, por un lado y luego por el otro", exponía el comunicador.
Abad también se quejó de la actitud de la mujer, que además se dedicaba a fotografiar lo que había hecho en su coche: "Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó tan impunemente".
Tras el incidente, el presentador acudió a la Policía para interponer una demanda y adelantó ante las cámaras de Cuatro que exigirá la máxima pena: "Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante.No es una cuestión de daños materiales, sino de respeto y convivencia”, sentenció.
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Jordi Tarrés: 'Me han trasplantado el hígado y el riñón. Jamás me hubiera imaginado verme así
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata