Audiencias 19/10/2025
‘D Corazón’ supera el 11% y vuelve a destacar en la mañana del domingo mientras ‘Supervivientes All Stars’ cede terreno en la noche
El magacín de La 1 mantiene su fortaleza y se impone a ‘¡Vaya fama!’, mientras el reality de Telecinco desciende a un 13,3%.
El domingo televisivo ha dejado a ‘D Corazón’ como uno de los espacios más destacados de la jornada. Tras su gran dato durante la Fiesta Nacional, el magacín de La 1 mantiene el tirón y alcanza un 11,1% de cuota, superando sin dificultad a ‘¡Vaya fama!’, que anota un 6,4% y sube ligeramente 0,2 puntos.
En el prime time, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ pierde impulso al bajar 0,6 puntos hasta un 13,3%, aunque conserva el liderazgo de su franja. La película ‘Geostorm’, emitida en La 1, aprovecha la situación y se refuerza hasta un 12%, arrebatándole momentáneamente la atención al reality de Telecinco.
Antena 3 sufre un leve retroceso con ‘Una nueva vida’, que desciende a un 10,8%, mientras ‘Salvados’ protagoniza la mayor caída del día al desplomarse hasta un 4,6%. ‘Cuarto milenio’, por el contrario, sube hasta un 6,7%, consolidando su buena trayectoria.
*En elaboración...
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- Jordi Tarrés: 'Me han trasplantado el hígado y el riñón. Jamás me hubiera imaginado verme así
- La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales