‘D Corazón’ supera el 11% y vuelve a destacar en la mañana del domingo mientras ‘Supervivientes All Stars’ cede terreno en la noche

El domingo televisivo ha dejado a ‘D Corazón’ como uno de los espacios más destacados de la jornada. Tras su gran dato durante la Fiesta Nacional, el magacín de La 1 mantiene el tirón y alcanza un 11,1% de cuota, superando sin dificultad a ‘¡Vaya fama!’, que anota un 6,4% y sube ligeramente 0,2 puntos.

En el prime time, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ pierde impulso al bajar 0,6 puntos hasta un 13,3%, aunque conserva el liderazgo de su franja. La película ‘Geostorm’, emitida en La 1, aprovecha la situación y se refuerza hasta un 12%, arrebatándole momentáneamente la atención al reality de Telecinco.

Antena 3 sufre un leve retroceso con ‘Una nueva vida’, que desciende a un 10,8%, mientras ‘Salvados’ protagoniza la mayor caída del día al desplomarse hasta un 4,6%. ‘Cuarto milenio’, por el contrario, sube hasta un 6,7%, consolidando su buena trayectoria.

