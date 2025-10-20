Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 19/10/2025

‘D Corazón’ supera el 11% y vuelve a destacar en la mañana del domingo mientras ‘Supervivientes All Stars’ cede terreno en la noche

El magacín de La 1 mantiene su fortaleza y se impone a ‘¡Vaya fama!’, mientras el reality de Telecinco desciende a un 13,3%.

'DCorazón' y 'Supervivientes All Stars'

'DCorazón' y 'Supervivientes All Stars' / RTVE/Telecinco

Madrid
El domingo televisivo ha dejado a ‘D Corazón’ como uno de los espacios más destacados de la jornada. Tras su gran dato durante la Fiesta Nacional, el magacín de La 1 mantiene el tirón y alcanza un 11,1% de cuota, superando sin dificultad a ‘¡Vaya fama!’, que anota un 6,4% y sube ligeramente 0,2 puntos.

En el prime time, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ pierde impulso al bajar 0,6 puntos hasta un 13,3%, aunque conserva el liderazgo de su franja. La película ‘Geostorm’, emitida en La 1, aprovecha la situación y se refuerza hasta un 12%, arrebatándole momentáneamente la atención al reality de Telecinco.

Antena 3 sufre un leve retroceso con ‘Una nueva vida’, que desciende a un 10,8%, mientras ‘Salvados’ protagoniza la mayor caída del día al desplomarse hasta un 4,6%. ‘Cuarto milenio’, por el contrario, sube hasta un 6,7%, consolidando su buena trayectoria.

*En elaboración...

TEMAS

‘D Corazón’ supera el 11% y vuelve a destacar en la mañana del domingo mientras ‘Supervivientes All Stars’ cede terreno en la noche

Una jueza abre causa a Cerdán por "faltar a la verdad" en el Senado sobre su relación con Koldo

La gestora Buenavista entra en el capital de la valenciana Hundred Burguers e invertirá hasta 250 millones

Estos coches más baratos de asegurar en 2025

Una caída mundial de la nube de Amazon deja inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Zoom o Perplexity

Egipto reanuda el envío de camiones cargados con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

Cambiar los patrones de producción y consumo, única solución para resolver la contaminación plástica marina

El Museo del Louvre decide a última hora cerrar también este lunes tras el robo de joyas