Audiencias 18/10/2025

'La ruleta de la suerte' llega líder a la noche y se reparte la victoria con 'Bailando con las estrellas'

El programa de Jorge Fernández regresa con un 11,9%, liderando su franja sobre el talent show de Telecinco

'La ruleta de la suerte' / 'Bailando con las estrellas'

'La ruleta de la suerte' / 'Bailando con las estrellas' / ANTENA 3/ TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Vuelco en las audiencias de la noche del sábado. 'La ruleta de la suerte' llega con éxito a la noche y lidera su franja con un 11,9% y 1.163.000 espectadores.

En segunda posición se queda 'Bailando con las estrellas', que también lidera su franja gracias a la mayor duración de sus galas. El talent show de Jesús Vázquez con un 13,4% y 997.000 seguidores.

En Cuatro, destaca la película 'Objetivo: Washington' con un enorme 9,3% y 825.000 televidentes, mientras que 'Cuánto cuánto cuánto' se hunde en La 1 sin el arrastre del fútbol y anota un pésimo 5,1% y 492.000 adeptos.

Por la tarde, 'Fiesta' logra un 9% y 696.000 espectadores en sus 5 horas de emisión. Por último, 'Collapse' lidera en TV3 con un buen 12,3% y 145.000 seguidores.

