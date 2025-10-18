Audiencias 17/10/2025
'La Voz' vuelve a liderar y mantiene las distancia con 'De viernes', que no se impulsa con Sonia Monroy
El cine de Cuatro supera al de La 1, que sigue demostrando que la noche del viernes es su talón de aquiles
'La Voz' volvió a liderar anoche con sus quintas audiciones a ciegas. El programa que presentará Eva González dejó los equipos casi al completo y consiguió atrapar al 13,4% de la audiencia, es decir, 1.126.000 personas frente al televisor.
En segundo lugar volvió a quedarse 'De viernes', que baja 3 décimas respecto a la semana pasada, por lo que la visita de Sonia Monroy tras la muerte de su hermana no logra impulsar al programa de Santi Acosta y Bea Archidona, que reunió a un 11,9% y 835.000 espectadores.
Además, Cuatro dio la sorpresa al quedar en tercera opción, superando con la película 'Objetivo: Londres' (8,5%) al cine de La 1 (7,6%). Por último, 'Equipo de Investigación' mantuvo la atención del 5,4% y 526.000 fieles.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 13,4% y 1.126.000
Telecinco
De viernes: 11,9% y 835.000
La 1
Wills en acción: Jungla de cristal. La venganza: 7,6% y 721.000
Cuatro
First Dates: 6,7% y 679.000
El Blockbuster: Objetivo: Londres: 8,5% y 788.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 375.000
laSexta Columna: 6,9% y 708.000
Equipo de Investigación: 5,4% y 526.000 / 5% y 354.000
La 2
Cifras y letras: 4,3% y 423.00 / 6,8% y 699.000
Plano general: 3,3% y 339.000
Historia de nuestro cine: 3,7% y 287.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 8% y 282.000 / 10,4% y 223.000
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 8,8% y 307.000
La 1
Wills en acción 2: Armageddon: 6,5% y 273.000
Cuatro
Cine Cuatro: Asalto al tren del dinero: 5,7% y 240.000
El Desmarque: 5,4% y 109.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,2% y 1.202.000
Y Ahora Sonsoles: 10,6% y 753.000
Pasapalabra: 21% y 1.753.000
La 1
Directo al grano: 10,4% y 844.000
Valle Salvaje: 11,5% y 808.000
La promesa: 13,4% y 913.000
Malas lenguas: 10,6% y 787.000
Aquí la tierra: 13,1% y 1.129.000
Telecinco
El tiempo justo: 9% y 699.000
El diario de Jorge: 9,8 y 680.000
Agárrate al sillón: 8,2% y 701.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 451.000
Más Vale tarde: 5,3% y 370.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,8% y 455.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,2% y 292.000
La 2
Saber y ganar: 1,6% y 135.000 / 5,2% y 454.000
Grandes Documentales: 3,6% y 290.000
Malas lenguas: 5,7% y 398.000
Espacios increíbles: 1,7% y 126.000
Grandes diseños revisitados: 2,1% y 182.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,7% y 250.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,8% y 782.000
La ruleta de la suerte: 23,9% y 1.567.000
La 1
La Hora de La 1: 18,2% y 326.000
Mañaneros 360: 16,5% y 465.000 / 11,8% y 858.000
laSexta
Aruser@s: 14,6% y 193.000 / 15,9% y 327.000
Al Rojo Vivo: 8,2% y 265.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,9% y 172.000
El programa de Ana Rosa: 14,5% y 340.000
Vamos a ver: 9,5% y 555.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,9% y 27.000 / 3,2% y 61.000
En boca de todos: 6,3% y 180.000
La 2
La pirámide: 0,9% y 52.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.044.000
Telediario 1: 14,8% y 1.271.000
Informativos Telecinco 15H: 10% y 859.000
laSexta Noticias 14H: 7,8% y 567.000
Noticias Cuatro 1: 5,1% y 332.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.897.000
Telediario 2: 13% y 1.270.000
Informativos Telecinco 21H: 8,6% y 849.000
laSexta Noticias 20H: 5,8% y 468.000
Noticias Cuatro 2: 4,5% y 362.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (11,3%), Telecinco (10%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,4%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
- Barcelona Sants, la estación tercermundista
- El municipio más rico de Girona según Hacienda entra en el top 20 de Catalunya
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: «Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas»