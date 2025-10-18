Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 17/10/2025

'La Voz' vuelve a liderar y mantiene las distancia con 'De viernes', que no se impulsa con Sonia Monroy

El cine de Cuatro supera al de La 1, que sigue demostrando que la noche del viernes es su talón de aquiles

'De viernes' / 'La voz'

'De viernes' / 'La voz' / TELECINCO/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'La Voz' volvió a liderar anoche con sus quintas audiciones a ciegas. El programa que presentará Eva González dejó los equipos casi al completo y consiguió atrapar al 13,4% de la audiencia, es decir, 1.126.000 personas frente al televisor.

En segundo lugar volvió a quedarse 'De viernes', que baja 3 décimas respecto a la semana pasada, por lo que la visita de Sonia Monroy tras la muerte de su hermana no logra impulsar al programa de Santi Acosta y Bea Archidona, que reunió a un 11,9% y 835.000 espectadores.

Además, Cuatro dio la sorpresa al quedar en tercera opción, superando con la película 'Objetivo: Londres' (8,5%) al cine de La 1 (7,6%). Por último, 'Equipo de Investigación' mantuvo la atención del 5,4% y 526.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,4% y 1.126.000

Telecinco

De viernes: 11,9% y 835.000

La 1

Wills en acción: Jungla de cristal. La venganza: 7,6% y 721.000

Cuatro

First Dates: 6,7% y 679.000

El Blockbuster: Objetivo: Londres: 8,5% y 788.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 375.000

laSexta Columna: 6,9% y 708.000

Equipo de Investigación: 5,4% y 526.000 / 5% y 354.000

La 2

Cifras y letras: 4,3% y 423.00 / 6,8% y 699.000

Plano general: 3,3% y 339.000

Historia de nuestro cine: 3,7% y 287.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 8% y 282.000 / 10,4% y 223.000

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 8,8% y 307.000

La 1

Wills en acción 2: Armageddon: 6,5% y 273.000

Cuatro

Cine Cuatro: Asalto al tren del dinero: 5,7% y 240.000

El Desmarque: 5,4% y 109.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.202.000

Y Ahora Sonsoles: 10,6% y 753.000

Pasapalabra: 21% y 1.753.000

La 1

Directo al grano: 10,4% y 844.000

Valle Salvaje: 11,5% y 808.000

La promesa: 13,4% y 913.000

Malas lenguas: 10,6% y 787.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.129.000

Telecinco

El tiempo justo: 9% y 699.000

El diario de Jorge: 9,8 y 680.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 701.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 451.000

Más Vale tarde: 5,3% y 370.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 455.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,2% y 292.000

La 2

Saber y ganar: 1,6% y 135.000 / 5,2% y 454.000

Grandes Documentales: 3,6% y 290.000

Malas lenguas: 5,7% y 398.000

Espacios increíbles: 1,7% y 126.000

Grandes diseños revisitados: 2,1% y 182.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,7% y 250.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,8% y 782.000

La ruleta de la suerte: 23,9% y 1.567.000

La 1

La Hora de La 1: 18,2% y 326.000

Mañaneros 360: 16,5% y 465.000 / 11,8% y 858.000

laSexta

Aruser@s: 14,6% y 193.000 / 15,9% y 327.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 265.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,9% y 172.000

El programa de Ana Rosa: 14,5% y 340.000

Vamos a ver: 9,5% y 555.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,9% y 27.000 / 3,2% y 61.000

En boca de todos: 6,3% y 180.000

La 2

La pirámide: 0,9% y 52.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.044.000

Telediario 1: 14,8% y 1.271.000

Informativos Telecinco 15H: 10% y 859.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 567.000

Noticias Cuatro 1: 5,1% y 332.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.897.000

Telediario 2: 13% y 1.270.000

Informativos Telecinco 21H: 8,6% y 849.000

laSexta Noticias 20H: 5,8% y 468.000

Noticias Cuatro 2: 4,5% y 362.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (11,3%), Telecinco (10%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,4%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

'La Voz' vuelve a liderar y mantiene las distancia con 'De viernes', que no se impulsa con Sonia Monroy

Unos 3.000 bomberos forestales de toda España exigen mejoras en sus condiciones laborales

Directo | Un chubasco localmente fuerte azota el Baix Llobregat y se dirige a Barcelona

Claves de la alineación del Barça ante el Girona: Toni Fernández debuta como titular

La AESAN alerta de la presencia de E. Coli en un queso procedente de Francia que se ha distribuido en Catalunya

Muere Enric Canals, exdirector y miembro del equipo que fundó TV3

Sabadell bonificará el 95% del impuesto que grava las construcciones y obras que prevean la retirada de amianto

Susan Stokes, investigadora de la Universidad de Chicago: "En EEUU tenemos un presidente que actúa como un dictador"

