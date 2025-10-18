'La Voz' vuelve a liderar y mantiene las distancia con 'De viernes', que no se impulsa con Sonia Monroy

'La Voz' volvió a liderar anoche con sus quintas audiciones a ciegas. El programa que presentará Eva González dejó los equipos casi al completo y consiguió atrapar al 13,4% de la audiencia, es decir, 1.126.000 personas frente al televisor.

En segundo lugar volvió a quedarse 'De viernes', que baja 3 décimas respecto a la semana pasada, por lo que la visita de Sonia Monroy tras la muerte de su hermana no logra impulsar al programa de Santi Acosta y Bea Archidona, que reunió a un 11,9% y 835.000 espectadores.

Además, Cuatro dio la sorpresa al quedar en tercera opción, superando con la película 'Objetivo: Londres' (8,5%) al cine de La 1 (7,6%). Por último, 'Equipo de Investigación' mantuvo la atención del 5,4% y 526.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,4% y 1.126.000

Telecinco

De viernes: 11,9% y 835.000

La 1

Wills en acción: Jungla de cristal. La venganza: 7,6% y 721.000

Cuatro

First Dates: 6,7% y 679.000

El Blockbuster: Objetivo: Londres: 8,5% y 788.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 375.000

laSexta Columna: 6,9% y 708.000

Equipo de Investigación: 5,4% y 526.000 / 5% y 354.000

La 2

Cifras y letras: 4,3% y 423.00 / 6,8% y 699.000

Plano general: 3,3% y 339.000

Historia de nuestro cine: 3,7% y 287.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 8% y 282.000 / 10,4% y 223.000

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 8,8% y 307.000

La 1

Wills en acción 2: Armageddon: 6,5% y 273.000

Cuatro

Cine Cuatro: Asalto al tren del dinero: 5,7% y 240.000

El Desmarque: 5,4% y 109.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.202.000

Y Ahora Sonsoles: 10,6% y 753.000

Pasapalabra: 21% y 1.753.000

La 1

Directo al grano: 10,4% y 844.000

Valle Salvaje: 11,5% y 808.000

La promesa: 13,4% y 913.000

Malas lenguas: 10,6% y 787.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.129.000

Telecinco

El tiempo justo: 9% y 699.000

El diario de Jorge: 9,8 y 680.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 701.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 451.000

Más Vale tarde: 5,3% y 370.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 455.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,2% y 292.000

La 2

Saber y ganar: 1,6% y 135.000 / 5,2% y 454.000

Grandes Documentales: 3,6% y 290.000

Malas lenguas: 5,7% y 398.000

Espacios increíbles: 1,7% y 126.000

Grandes diseños revisitados: 2,1% y 182.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,7% y 250.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,8% y 782.000

La ruleta de la suerte: 23,9% y 1.567.000

La 1

La Hora de La 1: 18,2% y 326.000

Mañaneros 360: 16,5% y 465.000 / 11,8% y 858.000

laSexta

Aruser@s: 14,6% y 193.000 / 15,9% y 327.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 265.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,9% y 172.000

El programa de Ana Rosa: 14,5% y 340.000

Vamos a ver: 9,5% y 555.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,9% y 27.000 / 3,2% y 61.000

En boca de todos: 6,3% y 180.000

La 2

La pirámide: 0,9% y 52.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.044.000

Telediario 1: 14,8% y 1.271.000

Informativos Telecinco 15H: 10% y 859.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 567.000

Noticias Cuatro 1: 5,1% y 332.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.897.000

Telediario 2: 13% y 1.270.000

Informativos Telecinco 21H: 8,6% y 849.000

laSexta Noticias 20H: 5,8% y 468.000

Noticias Cuatro 2: 4,5% y 362.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (11,3%), Telecinco (10%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,4%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).