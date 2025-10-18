Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: "Se ha ido al infierno una rata"

Muere el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Muere Emilio Rodríguez Menéndez: delitos, polémicas, su violenta bronca con Belén Esteban y su burda mentira sobre Antonio Anglés

Karmele Marchante ha reaparecido tras meses alejada del foco mediático para criticar a Rodríguez Menéndez después de su muerte. La excolaboradora de 'Sálvame' ha reaccionado a la muerte del polémico abogado en sus redes sociales.

Según, Marchante, Rodríguez Menéndez le hizo la vida imposible y ahora ha reaccionado a su muerte con un mensaje: "Se ha ido al infierno una rata de la peor especie: Rodríguez Menéndez", escribió de manera contundente en un post.

"Individuo de los bajos fondos con incursiones en la prensa del colorín. Estaba asociado con Antonio David Flores y sacó una foto mía metida en una jaula", recordó la televisiva para concluir.

Rodríguez Menéndez falleció ayer a los 75 años en Madrid. Abogado, se hizo famoso por su vida polémica como defensor de El Dioni o la Dulce Neus y fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación y difusión de un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez.

