Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 16/10/2025

‘Supervivientes All Stars’ mantiene su dominio con un 17,3%, mientras ‘El hormiguero’ amplía su ventaja sobre ‘La revuelta’ con el ganador del Planeta Juan del Val

El programa de Pablo Motos (17,6%) marca su mayor distancia de la temporada frente a David Broncano (11,7%).

'Supervivientes All Stars' y 'El hormiguero'

'Supervivientes All Stars' y 'El hormiguero' / Telecinco/Antena 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Supervivientes All Stars’ continúa siendo la opción preferida del jueves y se queda con un 17,3%. Pese al retroceso, el reality de Telecinco conserva el liderazgo frente a un ‘Futuro imperfecto’ que también se resiente en La 1 y cae 2,1 puntos, hasta el 11,9%. En cambio, Antena 3 celebra la leve subida de ‘La encrucijada’, que mejora 1,1 puntos al marcar un 9,4%, mientras que ‘Horizonte’ (9,3%) y el cine de laSexta con ‘El coleccionista de amantes’ (4,3%) también registran avances respecto a la semana anterior.

El access prime time volvió a ser terreno de ‘El hormiguero’, que se impuso con claridad al anotar un 17,6% frente al 11,7% de ‘La revuelta’. La brecha entre ambos programas alcanza así su mayor distancia de la temporada, con 5,7 puntos de diferencia en la franja de estricta coincidencia. ‘First Dates’ repite su 8,1%, mientras el previo de ‘Supervivientes All Stars’ logra alcanzar el doble dígito con un 10%.

En la tarde, ‘La promesa’ pierde fuelle se queda con un 12,4%, mientras ‘Y ahora, Sonsoles’ se refuerza con un 11,8% y ‘El diario de Jorge’ alcanza el 10,9%. En laSexta, tanto ‘Zapeando’ como ‘Más vale tarde’ se estabilizan con un 5,3%.

Por la mañana, Silvia Intxaurrondo continúa intratable con ‘La hora de La 1’, que sube a un 20,7% y mantiene el liderazgo. ‘Espejo público’ repite su 12%, mientras ‘Vamos a ver’ crece hasta un 9,9%, y ‘Aruser@s’ protagoniza la mayor subida del día, alcanzando el 14,7%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.377.000 (11,7%)

Futuro imperfecto: 910.000 (11,9%)

Antena 3

El hormiguero: 2.078.000 (17,6%)

La encrucijada: 705.000 (9,4%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.173.000 (10%)

Supervivientes All Stars: 1.047.000 (17,3%)

laSexta

laSexta clave: 545.000 (5,2%)

El intermedio: 782.000 (6,6%)

El taquillazo “El coleccionista de amantes”: 303.000 (4,3%)

Cuatro

First dates: 750.000 (6,6%)

First dates: 954.000 (8,1%)

Horizonte: 576.000 (9,3%)

La 2

Cifras y letras: 466.000 (4,3%)

Cifras y letras: 767.000 (6,5%)

El cine de La 2 “Última noche en Milán”: 241.000 (2,3%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 209.000 (5,4%)

Futuro imperecto: 143.000 (7,2%)

Antena 3

La encrucijada: 527.000 (12,2%)

La encrucijada: 119.000 (5%)

laSexta

Cine “Constantine”: 81.000 (3,2%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 100.000 (5,2%)

La 2

Cine “El pasajero (The Commuter)”: 74.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 9.000 (0,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 878.000 (11,3%)

Valle salvaje: 722.000 (10,9%)

La promesa: 819.000 (12,4%)

Malas lenguas: 769.000 (10,4%)

Aquí la Tierra: 1.150.000 (12,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.174.000 (14,5%)

Y ahora, Sonsoles: 801.000 (11,8%)

Pasapalabra: 1.845.000 (21,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 689.000 (9,3%)

El diario de Jorge: 731.000 (10,9%)

Agárrate al sillón: 831.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 420.000 (5,3%)

Más vale tarde: 355.000 (5,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 466.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 352.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: 453.000 (5,3%)

Grandes documentales: 261.000 (3,4%)

Malas lenguas: 447.000 (6,8%)

Espacios increíbles: 110.000 (1,5%)

Grandes diseños: 164.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 368.000 (20,7%)

Mañaneros 360: 504.000 (18,4%)

Mañaneros 360: 859.000 (11,3%)

Antena 3

Espejo público: 275.000 (12%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 722.000 (17,1%)

La ruleta de la suerte: 1.478.000 (22%)

Telecinco

La mirada crítica: 161.000 (10,2%)

El programa de AR: 253.000 (11,1%)

Vamos a ver: 592.000 (9,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 190.000 (14,8%)

Aruser@s: 288.000 (14,7%)

Al rojo vivo: 260.000 (8,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,3%)

Alerta cobra: 12.000 (0,8%)

Alerta cobra: 33.000 (1,9%)

Alerta cobra: 47.000 (2,3%)

En boca de todos: 169.000 (6,1%)

La 2

Zoom tendencias: 10.000 (1,3%)

Zoom tendencias: 14.000 (1,2%)

Familias animales asombrosas: 15.000 (0,9%)

Saber vivir: 16.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 20.000 (1%)

La aventura del saber: 17.000 (0,8%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 20.000 (1%)

Culturas 2: 14.000 (0,6%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 25.000 (1,1%)

El western de La 2 “El desafío del búfalo blanco”: 97.000 (3,1%)

La pirámide: 59.000 (1%)

Saber y ganar: 138.000 (1,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.120.000 (24%)

Telediario 1: 1.240.000 (14,1%)

Informativos Telecinco 15h: 891.000 (10,1%)

laSexta Noticias 14h: 603.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 1: 450.000 (6,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.133.000 (19,5%)

Telediario 2: 1.442.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 897.000 (8,1%)

laSexta Noticias 20h: 541.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 2: 400.000 (4,9%)

Matinal

Telediario matinal: 119.000 (16,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 145.000 (13,4%)

El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,9%), La 1 (12,5%), Telecinco (10,4%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,9%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

Foment celebra la independencia del Sabadell y pide revisar la ley de opas: "los plazos actuales son excesivos"

Foment celebra la independencia del Sabadell y pide revisar la ley de opas: "los plazos actuales son excesivos"

Todas las polémicas Emilio Rodríguez Menéndez: de inventarse que había encontrado a Antonio Anglés a su archiconocida bronca con Belén Esteban

Todas las polémicas Emilio Rodríguez Menéndez: de inventarse que había encontrado a Antonio Anglés a su archiconocida bronca con Belén Esteban

Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso en su primera lista al mando de la selección femenina

Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso en su primera lista al mando de la selección femenina

Ahorrar para comprar un piso: las parejas jóvenes necesitan casi diez años de sueldo solo para la entrada

Ahorrar para comprar un piso: las parejas jóvenes necesitan casi diez años de sueldo solo para la entrada

El precio del euríbor hoy, 17 de octubre: leve corrección de los tipos de interés para concluir la semana

El precio del euríbor hoy, 17 de octubre: leve corrección de los tipos de interés para concluir la semana

Las lluvias siguen este viernes en Catalunya: más alertas por precipitaciones

Las lluvias siguen este viernes en Catalunya: más alertas por precipitaciones

Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres

Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres

GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego