Audiencias 16/10/2025
‘Supervivientes All Stars’ mantiene su dominio con un 17,3%, mientras ‘El hormiguero’ amplía su ventaja sobre ‘La revuelta’ con el ganador del Planeta Juan del Val
El programa de Pablo Motos (17,6%) marca su mayor distancia de la temporada frente a David Broncano (11,7%).
‘Supervivientes All Stars’ continúa siendo la opción preferida del jueves y se queda con un 17,3%. Pese al retroceso, el reality de Telecinco conserva el liderazgo frente a un ‘Futuro imperfecto’ que también se resiente en La 1 y cae 2,1 puntos, hasta el 11,9%. En cambio, Antena 3 celebra la leve subida de ‘La encrucijada’, que mejora 1,1 puntos al marcar un 9,4%, mientras que ‘Horizonte’ (9,3%) y el cine de laSexta con ‘El coleccionista de amantes’ (4,3%) también registran avances respecto a la semana anterior.
El access prime time volvió a ser terreno de ‘El hormiguero’, que se impuso con claridad al anotar un 17,6% frente al 11,7% de ‘La revuelta’. La brecha entre ambos programas alcanza así su mayor distancia de la temporada, con 5,7 puntos de diferencia en la franja de estricta coincidencia. ‘First Dates’ repite su 8,1%, mientras el previo de ‘Supervivientes All Stars’ logra alcanzar el doble dígito con un 10%.
En la tarde, ‘La promesa’ pierde fuelle se queda con un 12,4%, mientras ‘Y ahora, Sonsoles’ se refuerza con un 11,8% y ‘El diario de Jorge’ alcanza el 10,9%. En laSexta, tanto ‘Zapeando’ como ‘Más vale tarde’ se estabilizan con un 5,3%.
Por la mañana, Silvia Intxaurrondo continúa intratable con ‘La hora de La 1’, que sube a un 20,7% y mantiene el liderazgo. ‘Espejo público’ repite su 12%, mientras ‘Vamos a ver’ crece hasta un 9,9%, y ‘Aruser@s’ protagoniza la mayor subida del día, alcanzando el 14,7%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.377.000 (11,7%)
Futuro imperfecto: 910.000 (11,9%)
Antena 3
El hormiguero: 2.078.000 (17,6%)
La encrucijada: 705.000 (9,4%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.173.000 (10%)
Supervivientes All Stars: 1.047.000 (17,3%)
laSexta
laSexta clave: 545.000 (5,2%)
El intermedio: 782.000 (6,6%)
El taquillazo “El coleccionista de amantes”: 303.000 (4,3%)
Cuatro
First dates: 750.000 (6,6%)
First dates: 954.000 (8,1%)
Horizonte: 576.000 (9,3%)
La 2
Cifras y letras: 466.000 (4,3%)
Cifras y letras: 767.000 (6,5%)
El cine de La 2 “Última noche en Milán”: 241.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 209.000 (5,4%)
Futuro imperecto: 143.000 (7,2%)
Antena 3
La encrucijada: 527.000 (12,2%)
La encrucijada: 119.000 (5%)
laSexta
Cine “Constantine”: 81.000 (3,2%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 100.000 (5,2%)
La 2
Cine “El pasajero (The Commuter)”: 74.000 (1,5%)
Conciertos Radio 3: 9.000 (0,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 878.000 (11,3%)
Valle salvaje: 722.000 (10,9%)
La promesa: 819.000 (12,4%)
Malas lenguas: 769.000 (10,4%)
Aquí la Tierra: 1.150.000 (12,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.174.000 (14,5%)
Y ahora, Sonsoles: 801.000 (11,8%)
Pasapalabra: 1.845.000 (21,2%)
Telecinco
El tiempo justo: 689.000 (9,3%)
El diario de Jorge: 731.000 (10,9%)
Agárrate al sillón: 831.000 (9,2%)
laSexta
Zapeando: 420.000 (5,3%)
Más vale tarde: 355.000 (5,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 466.000 (6,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 352.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: 453.000 (5,3%)
Grandes documentales: 261.000 (3,4%)
Malas lenguas: 447.000 (6,8%)
Espacios increíbles: 110.000 (1,5%)
Grandes diseños: 164.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 368.000 (20,7%)
Mañaneros 360: 504.000 (18,4%)
Mañaneros 360: 859.000 (11,3%)
Antena 3
Espejo público: 275.000 (12%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 722.000 (17,1%)
La ruleta de la suerte: 1.478.000 (22%)
Telecinco
La mirada crítica: 161.000 (10,2%)
El programa de AR: 253.000 (11,1%)
Vamos a ver: 592.000 (9,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 190.000 (14,8%)
Aruser@s: 288.000 (14,7%)
Al rojo vivo: 260.000 (8,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,3%)
Alerta cobra: 12.000 (0,8%)
Alerta cobra: 33.000 (1,9%)
Alerta cobra: 47.000 (2,3%)
En boca de todos: 169.000 (6,1%)
La 2
Zoom tendencias: 10.000 (1,3%)
Zoom tendencias: 14.000 (1,2%)
Familias animales asombrosas: 15.000 (0,9%)
Saber vivir: 16.000 (0,9%)
Aquí hay trabajo: 20.000 (1%)
La aventura del saber: 17.000 (0,8%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 20.000 (1%)
Culturas 2: 14.000 (0,6%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 25.000 (1,1%)
El western de La 2 “El desafío del búfalo blanco”: 97.000 (3,1%)
La pirámide: 59.000 (1%)
Saber y ganar: 138.000 (1,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.120.000 (24%)
Telediario 1: 1.240.000 (14,1%)
Informativos Telecinco 15h: 891.000 (10,1%)
laSexta Noticias 14h: 603.000 (7,9%)
Noticias Cuatro 1: 450.000 (6,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.133.000 (19,5%)
Telediario 2: 1.442.000 (13,3%)
Informativos Telecinco 21h: 897.000 (8,1%)
laSexta Noticias 20h: 541.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 2: 400.000 (4,9%)
Matinal
Telediario matinal: 119.000 (16,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 145.000 (13,4%)
El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,9%), La 1 (12,5%), Telecinco (10,4%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,9%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
