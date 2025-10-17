Maite Galdeano ficha por ‘Fiesta’: la madre de Sofía Suescun vuelve a Telecinco como nueva colaboradora del programa de Emma García

Sorpresa en las tardes de Telecinco. Maite Galdeano se incorpora de manera inmediata al equipo de colaboradores de ‘Fiesta’, el programa presentado por Emma García y producido por Unicorn Content, según ha confirmado YOTELE, tras la noticia adelantada por El Confi TV. La navarra debutará en el espacio este mismo sábado 18 de octubre, convirtiéndose en uno de los fichajes estrella de la nueva temporada.

El magacín de Unicorn Content, que arrancó su cuarta temporada el pasado 6 de septiembre, mantiene a su equipo habitual de tertulianos, por lo que la llegada de Maite se perfila como uno de los grandes fichajes de la temporada. Con su carácter espontáneo, su temperamento y su capacidad para generar titulares, la navarra promete agitar las tertulias y aportar dosis de polémica y espectáculo a la mesa de colaboradores.

Maite Galdeano saltó a la fama en 2015 tras participar en ‘Gran Hermano 16’ junto a su hija Sofía, edición en la que fue la primera expulsada pero donde se ganó la simpatía del público con su estilo directo y sin filtros. Desde entonces, ha sido una presencia constante en los platós de Mediaset, participando en realities y espacios de entretenimiento como ‘La casa fuerte’, ‘Solos’ o ‘Pesadilla en El Paraíso’.

Durante el último año, Galdeano ha ocupado titulares por su distanciamiento con Sofía Suescun y su enfrentamiento con Kiko Jiménez, pareja de su hija, una situación que también afectó a su otro hijo, Cristian Suescun, con quien mantiene actualmente una buena relación. Su fichaje por ‘Fiesta’ no es casual: el programa ha abordado en varias ocasiones las tensiones familiares del clan Suescun-Galdeano, y su incorporación abre la puerta a que estas tramas personales sigan presentes en el magacín.