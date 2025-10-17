Lágrimas, perdones y una despedida cargada de emoción: nueva expulsión y nominaciones en 'Supervivientes All Stars'

La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ volvió a dejar emociones a flor de piel. En una noche dirigida por Jorge Javier Vázquez, el público decidió que Iván González debía abandonar la aventura, tras enfrentarse a Miri Pérez-Cabrero en el duelo final. Adara Molinero fue la primera salvada de la noche, dejando a Miri e Iván con los nervios a flor de piel antes del veredicto definitivo.

Antes de conocer su destino, Iván protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición. Conmovido, hizo una declaración de amor a su pareja y aprovechó la oportunidad para tender puentes con Gloria Camila, con quien había vivido varios enfrentamientos en los últimos días. Ambos se pidieron perdón y reconocieron lo dolidos que estaban por lo ocurrido, sellando así una reconciliación inesperada en plena palapa.

Finalmente, Miri fue la salvada por la audiencia y Iván González se convirtió en el expulsado de la semana. Con su saco al hombro y visiblemente emocionado, el concursante aseguró que había sido “una experiencia dura, pero que mereció la pena”, y que su paso por el concurso le había ayudado “a valorar la vida tan bonita” que tiene fuera. Laura Madrueño, también emocionada, le agradeció su paso por el reality y destacó “la generosidad y el sentido del humor” con el que había afrontado la aventura, mientras ambos se despedían con un cálido abrazo que conmovió a todos los presentes.

En el plató, Gloria Camila no pudo evitar romperse al ver la salida de Iván, confesando que le daba “pena” su marcha, ya que le había cogido “mucho aprecio” y admitiendo que, a pesar de las tensiones, le guardaba un gran cariño. Tras la despedida, la superviviente protagonizó otro momento emotivo al recibir una llamada sorpresa de Teresa Bass, que le devolvió la sonrisa.

La gala, una de las más intensas de la temporada, también estuvo marcada por una espectacular edición de la Noria Infernal, en la que Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres lograron aguantar más de 20 minutos, convirtiéndose en líderes de sus respectivos grupos. Tras las nominaciones del resto de concursantes, Miri eligió a Tony Spina como su nominado directo por ser “la persona con la que más disputas” ha tenido últimamente, mientras que Rubén señaló a Gloria Camila“por descarte”.

Con estas decisiones, la nueva lista de nominados semanales queda compuesta por Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina y Gloria Camila, cuatro nombres que se jugarán la permanencia en una recta final cada vez más imprevisible y cargada de emociones en ‘Supervivientes All Stars’.