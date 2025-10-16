Esperados testimonios
'¡De viernes!' consigue cerrar a las dos mujeres del momento: ambas han sido las más perseguidas por la prensa en las últimas semanas
La exmujer de Ábalos contará detalles inéditos de su relación y ruptura, mientras Raquel Mosquera y Sonia Monroy afrontan sus momentos más difíciles en el plató de Telecinco.
La noche de este viernes promete ser una de las más intensas en ‘¡De Viernes!’. El programa de Telecinco recibirá a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, quien se sentará para ofrecer su testimonio sobre el exministro y actual diputado del grupo mixto. Su intervención llega en plena polémica, tras conocerse las fotografías de la fiesta sorpresa por el 60º cumpleaños del político y la aparición de imágenes de fajos de billetes en su despacho.
Según ha adelantado la cadena, Perles relatará cómo cambió la personalidad de Ábalos a lo largo de los años, cómo descubrió su doble vida y cómo afrontó su separación, que coincidió con un momento personal especialmente duro: el diagnóstico de una grave enfermedad. La entrevista promete aportar una visión inédita del entorno más personal del exdirigente socialista, en una semana en la que vuelve a estar en el centro mediático.
Además, el programa contará con Raquel Mosquera, que reaparece públicamente tras el ingreso en prisión de su marido, Isi, en una cárcel francesa. La empresaria y viuda de Pedro Carrasco explicará cómo está viviendo esta situación, qué sabe sobre la detención y cuál es el futuro de su relación. También abordará las informaciones que apuntan a una deuda de más de 500.000 euros con proveedores de su negocio, un asunto que ha vuelto a situarla en el foco mediático.
Otra de las protagonistas de la noche será Sonia Monroy, que regresa al plató apenas cuatro días después del fallecimiento de su hermana Mari Ángeles. La actriz y exconcursante de ‘Supervivientes’ relatará sus últimas horas junto a ella y cómo ha vivido la pérdida. Además, se reencontrará con Yola Berrocal, su antigua amiga y representante, quien acudirá dispuesta a rebatir su versión sobre la ruptura de su relación personal y profesional.
La emisión se completará con material inédito de ‘Supervivientes All Stars’, incluyendo imágenes exclusivas y el análisis de un amplio grupo de colaboradores: Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Olga Moreno, Elena Rodríguez y Alejandro Albalá, entre otros.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena